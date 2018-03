Helsinki järjesti sote-yllätyksen: Valtuusto koolle - ”tällaisena sen ei pitäisi mennä läpi”

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään maakunta- ja sote-uudistusta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa (vihr.) lähetti kutsun kokoukseen tänään tiistaina.

Kousa kertoo Uudelle Suomelle, että kokouksessa valmistellaan pääkaupungin kannanotto uudistukseen. Kannasta odotetaan kriittistä.

–Ainoa asia asialistalla on sote- ja maakuntauudistus. Ajatus on se, että uudistusta on käsitelty kaupunginhallituksessa ja valtuustossakin, mutta hyvin kapeissa osissa ja oikeastaan vain paloina. Kun kyse on aivan todella merkittävästä kokonaisuudesta, niin on luontevaa, että valtuusto pystyy ottamaan kantaa kaupungin puolesta ja samalla evästää meidän edunvalvojiamme, Kousa sanoo.

Helsinkiläispäättäjien kannat uudistukseen ovat olleet kriittisiä. Kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on toistuvasti moittinut etenkin maakuntamallia kelvottomaksi.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.) uskoo, että nyt muodostettavasta kaupungin kannasta koko uudistukseen tulee kriittinen. Kokousta varten kaupungin virkamiehet luovat kokoukseen pohjaesityksen kannanotosta.

–Helsingissä on yllättävän suuri yksimielisyys siitä, että tämä malli ei ole toteuttamiskelpoinen tällaisessa muodossa. Tässä mallissa on niin suuria ongelmia, joita on vaikea korjata jälkikäteen, että tässä ehdottomasti kannattaa hakea sellaista mallia, joka olisi toteuttamiskelpoisempi ja kestävämpi monella mittarilla: taloudellisesti ja sosiaalisesti.

–Minä olen sitä mieltä, että tämä malli jonka hallitus on tuonut, on hyvin monimutkainen. Siinä on todella suuria korjattavia asioita. Tällaisena sen ei pitäisi mennä läpi.

Vesikansa toivoo, että Helsingin esimerkki synnyttää keskustelua sote-uudistuksesta myös muissa kaupungeissa. Hänen mukaansa uudistus ei ole huono ainoastaan Helsingille, vaan maakuntauudistus on mallina heikko kaikille.

–Helsingin näkökulmasta olisi olennaista, että pääkaupunkiseutu on omanlaisensa kokonaisuus. Suomessa ei yksi samanlainen malli, jota on lain tasolla hyvin tarkkaan määritelty, – jopa mikromanageroitu – tule toimimaan.

–Toivon että myös muut kaupungit näkevät tässä mahdollisuuksia, koska kaupungeille tämä on valtavan suuri muutos.

Sote-uudistuksen käsittely on eduskunnassa vielä kesken, mutta Juha Sipilän (kesk.) hallitus hyväksyi lakiesityksen valinnanvapaudesta viime viikolla. Maakuntauudistuksesta on annettu lakiesitykset jo viime vuonna.