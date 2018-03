Sote-kapinalliselta uusi täyslaidallinen – Elina Lepomäki: Syntyy ohituskaista ja ”lukkiutumisilmiö”

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) lataa uuden täyslaidallisen hallituksen kaavaileman sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen niskaan. Hänen mukaansa sote-uudistus heikentäisi ihmisten valinnanvapautta nykyisestä ja johtaa palveluiden ohituskaistaan.

Ajankohta on tarkkaan valittu, sillä valinnanvapauslaki on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa.

–Kun asiakas on saatu ovesta sisään, hänelle on helpompi myydä lisäpalveluita. Palvelutarjonta keskittyy terveysjäteille ja tulevaisuudessa myös vakuutus- ja finanssijäteille, kuten viimeaikainen kehitys on osoittanut. Ohituskaistan ottavat he, joilla on siihen varaa, Lepomäki kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuorossa.

– On huomionarvoista, että ihmisten valinnanvapaus rajoittuu terveyspalveluiden puolella tulevaisuudessa pienempään määrään toimijoita. Voidaan puhua myös “lukkiutumisilmiöstä”, jossa potilas jää vakuutuksen vuoksi yhden palveluntarjoajan asiakkaaksi.

Osansa kritiikistä saavat niin valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki, maakunta- ja sote-uudistusta vetävä alivaltiosihteeri Päivi Nerg kuin soten suhteen varovaisen myönteiselle puolelle siirtynyt professori Heikki Hiilamokin.

Lepomäki kirjoittaa blogissaan hyvin lämpimästi jo toteutuneesta valinnanvapaudesta Espoossa sekä Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan Eksote- ja Siun sote -malleista.

– Esimerkiksi Espoossa voi nykyisin mennä julkiseen tai ulkoistettuun terveyskeskukseen. Omilla rahoilla tai vakuutuksen puitteissa voi käyttää minkä tahansa lääkärikeskuksen palveluita. Vaikka yrityskaupat käyvätkin kuumina, on nykyisin vielä olemassa pieniä ja keskisuuria lääkärikeskuksia, markkinoille tulo on vaivatonta ja asiakkailla on valinnanvaraa.

Lepomäki korostaa evoluutiota, kun nyt on tekeillä hänen mukaansa enemmänkin revoluutio. Ensimmäinen tarkoittaa kehitystä, toinen äkkijyrkkää muutosta.

–On sääli lähteä rikkomaan Eksoten, Siun soten ja suurten kaupunkien ratkaisuja sen vuoksi, että halutaan näennäisesti samanlainen ratkaisu ympäri maata, vaikka alueet ovat lähtökohtaisesti täysin erimitallisia. Nykymallin evoluutio vie toki aikaa, mutta nyt kaavailussa olevalle jättiuudistuksellekin on odotettavissa 10 vuoden siirtymäaika. Esimerkiksi Siun sote polkaistiin pystyyn alle kahdessa vuodessa, kokoomusjohdon ja samalla koko hallituksen näkemyksillään haastanut kansanedustaja kirjoittaa.

Keskustelu on pyörinyt viime päivinä kovilla kierroksilla. Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz on asettunut vahvasti uudistuksen taakse.

–Nyt esitetty malli tuo valinnanvapauden ja potilasta ja veronmaksajaa hyödyttävän tuottajien välisen kilpailun sote-järjestelmään tarkoituksenmukaisella tavalla, Zyskowicz tiedotti viikonvaihteessa.

Zyskowiczin aikoinaan puoluejohtajaksi kannattama Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on puolestaan ollut vastustavalla puolella. Helsinki ja Uusimaa ovat ylipäätään profiloituneet hallituksen esityspaketin vastustajina, kun hiertävänä tekijänä on erityisesti maakuntauudistus. Lepomäki on valittu eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä.

Professori Hiilamo ja kaksi muuta asiantuntijaa taas asettuivat viikonloppuna näkyvästi soten eteenpäin viemisen puolelle. Hiilamo saakin osansa espoolaisen kansanedustajan sivalluksesta. Lue tarkemmin: Professori Hiilamo näyttää nyt keltaista valoa sotelle – ”Asiantuntijan tehtävä ei ole kerätä suosiota oppositiosta”

–Monet ihmiset viittaavat nykymallin kehitykseen laatusanalla “villi”, kuten Hiilamo ym. sunnuntain HS:ssa. Jos ei perusta kilpailun päälle alunperinkään, ymmärrän käsitteen. Sen sijaan meille kaikille muille pitäisi olla selvää, että kilpailu on aina “villiä”, jos sen annetaan toimia, Lepomäki kirjoittaa.

Hänen mukaansa uudistuksen eteenpäin viemistä ei voi perustella sillä, että se on pitkällä:

–Uponneilla kustannuksilla ei pidä koskaan perustella tulevaisuuteen katsovaa muutosta. Myöskään poliittisen järjestelmän uskottavuus ei parane sillä, että tehdään voimalla.

