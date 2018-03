Orpo Uudenmaan sote-tyrmäyksestä: ”Osasin aavistaa”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo toppuuttelee Uudenmaan sote-kuohuntaa. Hänen mukaansa malli ei ole Uudenmaan kannalta "ollenkaan huono".

Samalla Orpo kertoo tienneensä etukäteen Uudenmaan maakuntavaltuustoon valmistellusta lausunnosta, missä maakunnan valtuutetut tyrmäsivät laajalti maakuntauudistuksen. Valtuusto äänesti lausuman puolesta 57-12. Kokoomuksen ryhmä hajosi äänestyksessä.

-Ei tullut yllätyksenä, sanoo Orpo.

-Tiesin, että tällaista kannanottoa tehtiin ja osasin aavistaa, että näin se varmaan menee, hän jatkaa.

Lausuma jaettiin maakuntavaltuutetuille sähköpostitse päivää ennen kokousta maanantaina puoliltapäivin. Orpo myös kertoo keskustelleensa Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) kanssa "rakentavassa" hengessä "pari päivää sitten".

Vapaavuori on pitänyt maakuntauudistusta kelvottomana ja julistanut, että syksyksi kaavailtuja maakuntavaaleja ei koskaan tulla järjestämään. Uudenmaan maakuntavaltuuston kriittisen julkilausuman lisäksi Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kutsua koolle ylimääräisen kokouksen käsittelemään sote-uudistusta.

Kokoomusrivien hajoaminen tapahtui juuri, kun puolueen paikallisyhdistysten johtajat ovat lauantaina kokoontumassa Tampereelle puolueen puheenjohtajapäiville. Orpon on määrä pitää tilaisuudessa tunnin mittainen puhe. Puolueen puheenjohtaja ei kuitenkaan ole huolissaan kokoomuksen rivien repeytymisestä

-Jos on joku asia, joka jakaa ihmisten mielipiteitä, niin se kuuluu politiikkaan. Olemme kuitenkin koko matkan ajan hakeneet selkänojaa puoluevaltuustosta, puoluehallituksesta ja eduskuntaryhmästä näille ratkaisuille. Olemme menneet sillä tavalla loogisesti eteenpäin.

-Nyt kun tämä lähenee maalia, niin tunteet tulevat uudestaan pintaan.

Orpo korostaa, että Uudenmaan kaikilla päättäjillä on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa sote-uudistuksen laatimiseen koko sen valmistelun ajan. Syksyllä 2016 pääkaupunkiseudun kunnat esittivät mallia, jossa pääkaupunkiseudun kunnat olisivat saaneet järjestää itse sote-palvelut kuten nytkin, kun muualla palvelut olisivat siirtyneet maakunnille.

Orpon mukaan tämä olisi ollut perustuslain vastaista.

-Minusta tämä ei ole Helsingin ja Uudenmaan kannalta lainkaan huono malli. Täällä on niin vahva väestöpohja, että tänne syntyy valinnanvapauden myötä paljon palveluita. Täällä on vahva erikoispalveluiden infra. En näe, miksi täällä palvelut erityisesti niin heikkenisi, Orpo sanoo.

Uudenmaan maakuntavaltuustossa vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo huomautti, että Uudellemaalle on osoitettu uudistuksen yhteydessä tavoite hillitä kustannusten kasvua miljardilla eurolla. Säästötavoite vastaa kolmannesta koko sote-uudistuksen tavoitteesta.

-Siinäkin on erilaisia laskelmia. Jos katsoo puhtaasti soten maakuntarahoituksen, siinä Uudenmaan osuus on yksi euro lisää per asukas. Esimerkiksi Pohjanmaalla muistaakseni leikkaus on 250 euroa per asukas, Orpo huomauttaa.

