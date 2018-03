Heinäluoma: ”Tästä on tulossa Suomen historian suurin harhalaukaus – seurauksia ei tiedä kukaan”

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajamasta sote-uudistuksesta on tulossa miljardiluokan harhalaukaus, syyttää SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma.

-Tästä on tulossa Suomen historian suurin harhalaukaus. Miljardiluokan harhalaukaus, jonka seurauksia kukaan ei tiedä, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma hämmästelee, kuinka sote-uudistuksen hyväksymistä ajetaan sillä perustelulla, että valmistelu on kestänyt jo niin kauan.

-Nyt hallitus on keksinyt uuden argumentin, miksi tämä pitää hyväksyä. Ja se on se, että kun on niin kauan valmisteltu, niin huonommankin tavaran pitää kelvata. Se on sama kuin on ollut liikkeessä tekemässä ostoksia ja sitten karauttaa myyjä paikalle ja sanoo: "avattu paketti on ostopäätös", Heinäluoma arvostelee.

Eduskunta käy parhaillaan niin sanottua lähetekeskustelua hallituksen esityksistä sote-uudistuksen valinnanvapausmalliksi sekä maakuntauudistuksen toteuttamiseksi.

