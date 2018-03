”Farssinomainen torikokous ja kaaos” – Valtuutettu epäilee Uudenmaan kannanottoa laittomaksi

Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti laittomasti kannanotostaan maakunta- ja sote-uudistukseen, arvioi valtuuston jäsen, espoolainen Jukka Kilpi. Hän edustaa hallituspuolue Sinisiä.

-Se oli farssinomainen torikokous. En ole ikinä elämässäni kuvitellut, että joudun tällaiseen julkista valtaa käyttävän päättävän elimen kokoukseen, joka on kaoottinen, Kilpi kertoo Uudelle Suomelle tiistain maakuntavaltuuston kokouksesta.

-Teiniliitossa oli joskus 40-50 vuotta sitten vähän vastaavia kokouksia. Mutta nekin olivat minusta paremmin järjestäytyneitä kuin tämä kokous, hän jatkaa.

Julkisuudessa on kummasteltu, kuinka valtuusto päätti ensin äänestyksellä, että kriittisestä kannanotosta äänestetään käsiäänestyksellä. Näin pöytäkirjaan ei jää merkintää siitä, kuka valtuutettu mitenkin äänesti. Kokous järjestettiin Helsingin kaupungintalon valtuustosalissa, jossa on sähköinen äänestysjärjestelmä.

Kilpi kuitenkin katsoo, että jo pelkästään tapa, millä asia tuotiin kokouksessa esiin, oli laiton. Hän nostaa esiin, että maakuntavaltuuston päätöksentekoa sitoo kuntalain pykälät. Nykyiset maakuntavaltuustot ovat lain edessä kuntayhtymiä.

-Valtuuston päätöksenteossa se tarkoittaa sitä, että valtuustolle asiat valmistelee ja esittelee hallitus. Tätä asiaa ei ollut hallitus valmistellut tai käsitellyt, sanoo Kilpi.

-Ylimääräisenä asiana valtuusto voi päättää ottaa työjärjestyksen ulkopuolelta jonkun asian käsiteltäväkseen. Mutta se vaatii työjärjestyksen muutoksen, ja kun sitä ei ole kokouskutsussa mainittu, päätöksen pitää olla yksimielinen, hän jatkaa.

Kilpi katsoo, että maakuntavaltuustossa näin ei menetelty.

-Ihan katsomatta sitä, mikä sen lausunnon sisältö on, niin se päätös on minusta laiton. Julkisessa hallinnossa lain noudattaminen on itseisarvo. Siihen perustuu demokratia ja oikeusvaltio.

Uudenmaan maakuntavaltuusto pitää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ehdottamaa sote-uudistuksen maakuntamallia vahingollisena Uudellemaalle. Valtuusto hyväksyi äänin 57–12 kannanoton, jonka mukaan sote-mallia ei tule hyväksyä. Kannanoton esitteli maakuntavaltuustolle vihreiden varapuheenjohtaja, helsinkiläinen Maria Ohisalo.

