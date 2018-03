Kansanedustaja kauhistui vanhusten siivua sote-säästöistä – ”Aivan valtava luku”

Hallituksen sote-uudistuksen säästöistä hyvin huomattavaa osaa tavoitellaan vanhustenhoidosta, huomioi oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko blogissaan.

Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin euron säästöjä suhteessa nykyiseen kustannuskehitykseen. Näistä 0,7 miljardia tulisi laskelmien mukaan vanhuspalveluista, Niikko kertoo. Hän pitää summaa valtavana.

– Valtioneuvoston teettämien laskelmien mukaan tämä edellyttäisi muun muassa sitä, että 40 % ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista siirrettäisiin kotihoitoon, Niikko kirjoittaa.

– Neljäkymmentä prosenttia on aivan valtava luku, kun tietää, kuinka suuressa palveluntarpeessa useimmat palvelutalojen iäkkäät ovat. Vaikka heille järjestettäisiin erillisiä tukipalveluita, näin moni heistä ei voi turvallisesti pärjätä yksin kotona. Ellei sitten kotihoito ole uusi nimi jollekin uudelle palveluasumisen mallille.

Valtioneuvoston laskelmien mukaan vanhuspalveluista haetaan 690 miljoonan euron säästöjä, mistä valtaosa, 500 miljoonaa euroa, syntyisi ympärivuorokautisen hoivan vähentämisestä lisäämällä niin sanottua kotihoivaa. Tämä tarkoittaa uutta palvelumuotoa, joka syntyisi kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin. Vantaan kaupungin kehittämän kotihoiva-konseptin ajatuksena on, että asiakkaat asuvat kiinteistöissä, joissa on huomioitu ikääntyvien henkilöiden erityistarpeet sekä rakennettu yhteisiä tiloja. ”Kotihoivassa” arvioitu asukaskohtainen resurssinkulutus eli vuosikustannus on laskelmien mukaan 33 prosenttia pienempi kuin tehostetussa palveluasumisessa. Lisäksi 147 miljoonan euron säästöt syntyisivät kotihoidon tuottavuuden kasvattamisesta.

Sote-uudistuksen suurin säästöpotentiaali on selvityksen mukaan terveyspalveluissa, joista haetaan 1,7 miljardin euron säästöä. Suurin yksittäinen palanen on leikkaustoiminnan 420 miljoonan euron säästötavoite.

Niikko toteaa, että vanhuspalveluiden säästötavoitteen toteutuminen edellyttäisi myös sitä, että kotihoidon henkilöstön tuottavuutta nostettaisiin.

– Kotihoidon henkilöstö on jo tällä hetkellä äärimmäisen lujilla. On sinänsä hyvä, että etsitään hoitajien työtä sujuvoittavia ratkaisuja, mutta niistä syntyvät lisäminuutit tarvitaan laadun parantamiseen, ei lisätyöhön.

– Ylimitoitetut säästöt sosiaali- ja terveydenhuollossa kääntyvät paitsi ihmisarvoa myös itseään vastaan, kun asiakkaiden kunto heikkenee huonossa hoidossa, Niikko uskoo.

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen sote- ja maakuntauudistuslakiesityksistä. Lue täältä juttujamme.