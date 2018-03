Ben Zyskowicz hiiltyi eduskunnassa: ”Miten te kehtaatte toistaa tätä mantraa?”

Eduskunnassa on käyty pitkä keskustelu hallituksen suurimmasta uudistuksesta, eli sote- ja maakuntauudistuksesta. Konkaripoliitikko Ben Zyskowicz (kok.) äityi kiistelemään opposition kanssa jo haudatusta kuntayhtymämallista sekä asiantuntijoiden kannoista.

Keskustelu jatkui lähes puoleen yöhön saakka.

Opposition sitkeä argumentti massiivista uudistusta vastaan on ollut asiantuntijoiden esittämä kritiikki. Hallituspuolueista vedottiin kuitenkin nyt valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) myöten Iltalehden eilen keskiviikkona julkaistuun kyselyyn. Hallituksen sote-asiantuntijaryhmän jäsenistä 9 oli sitä mieltä, että hallituksen malli pitäisi viedä maaliin ja 5 torjui mallin. Kaksi ei ottanut asiaan kantaa, yksi ei hyväksyisi mallia sellaisenaan ja yhtä ei tavoitettu.

Jo viikonloppuna kolme sote-asiantuntijaa tuotti oppositiolle pettymyksen ja asettui puolustamaan hallituksen korjaamaa mallia. Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silander katsoivat Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että sote-kritiikki on ajastaan jäljessä.

Hiilamo tarkensi Uudelle Suomelle, että korjausten myötä lakiesitys on parantunut merkittävästi ja asiantuntijoita on ensimmäistä kertaa todella kuultu. Hiilamo kertoi voivansa elää nykymallin kanssa huolimatta sen ongelmista, sillä tärkeintä on saada pitkään junnannut uudistus eteenpäin. Vikoja voisi korjata myöhemmin.

Lue Hiilamon haastattelu: Professori Hiilamo näyttää nyt keltaista valoa sotelle – ”Asiantuntijan tehtävä ei ole kerätä suosiota oppositiosta”

Oppositio on ollut asiantuntijoiden täyskäännökseen pettynyt. Vasemmistoliitosta syytettiin Hiilamoa jopa takinkäännöstä.

Moni kansanedustaja viittasi asiantuntijoihin myös eilisessä sote-keskustelussa. Esimerkiksi Aino-Kaisa Pekonen (vas.) huomautti, että useiden asiantuntija-arvioiden mukaan kustannukset ovat nousemassa uudistuksen johdosta. Asiantuntijoiden kuuntelemista vaati Sari Tanus (kd.), jonka mukaan ”monet pitkän linjan asiantuntijat ovat kriittisesti esittäneet, että tavoitteisiin ei näillä malleilla päästä”.

Asiantuntijoihin viittasi myös Paavo Arhinmäki (vas.), jonka mielestä asiantuntijoiden ”tyrmäävää kritiikkiä” ei juurikaan ole hallituksen esityksessä huomioitu.

–Hallituksen merkittävin oma asiantuntija, joka ei ole punavihreä, ei sinivihreä, ei edes sininen, sellaisia ei varmaan löydykään, vaan omien sanojensa mukaan patamusta porvari, emeritusprofessori Kekomäki sanoi, että tämä sote-esitys on väärinpäin pyörivä sirkkeli, Arhinmäki sanoi viitaten HS:n viime viikon haastatteluun.

Maria Guzeninan (sd.) mielestä hallituksen omatkaan asiantuntijat eivät usko malliin. Hän huomautti, että Iltalehden kyselyssä enemmistö asiantuntijoista ei pitänyt hallituksen mallia riittävän hyvänä, sillä 9 tarkoittaa vain puolta asiantuntijaryhmän jäsenistä.

Simon Elon (sin.) mukaan 9 on riittävä määrä.

–Jos yhdeksän asiantuntijaa sanoo, että hallituksen esitys on riittävän hyvä, niin se on sitten riittävän hyvä, eli he kannattavat sitä. Ja silloin, kun Heikki Hiilamo esitti kritiikkiä, niin moni vasemmistolainen oli sitä mieltä, että kyllä siinä on fiksu mies. Mutta kun Heikki Hiilamo sitten muuttaakin näkemystään fiksuna miehenä, niin teiltä sanotaan, että hän on takinkääntäjä.

Ben Zyskowicz kertoi lukeneensa viime torstain kyselytunnin puheenvuoroja ja tulkinneensa, että demareiden, vihreiden ja vasemmistoliiton keskeisin argumentti hallituksen esitystä vastaan oli se, ettei ”muka löydy ainuttakaan asiantuntijaa, joka olisi valmis tämän hyväksymään”.

–Miten te kehtaatte nyt toistaa tätä mantraa täällä, kun tänään hallituksen asiantuntijaryhmästä yhdeksän on sanonut, että tältä pohjalta tulee viedä eteenpäin ja neljä on sanonut, että ei tule viedä eteenpäin? Zyskowicz kyseli mainiten Iltalehden selvityksen virheellisesti, sillä 5 asiantuntijaa torjui mallin jutussa.

–Sitten te sanotte, että kustannuksia ei pystytä hillitsemään. Ei voi samanaikaisesti sanoa, että tämä budjettirajoite toimii ja johtaa esimerkiksi Uudellamaalla satojen miljoonien säästöihin, ja toisaalta sanoa, että tämä budjettirajoite ei toimi ja sen takia kustannukset kasvavat aivan sikana. Eli päättäkää nyt, kummalla kannalla te olette, Zyskowicz sanoi viitaten viime aikoina ryöpsähtäneeseen Uudenmaan poliitikkojen huoleen.

Lue lisää: Uusimaa tyrmäsi soten: ”Otetaan valta itsellemme”

Zyskowicz nosti esille myös kuntayhtymämallin, jota oppositio Helsingin Sanomien (HS) mukaan haikailee. HS kysyi viime viikolla oppositiopuolueilta vaihtoehtoa sote-uudistukselle. Kaikki halusivat nykyistä ”laajemmat hartiat”, mutta yhtenäistä linjaa ei löytynyt. Vain vasemmistoliitto osti hallituksen 18 maakunnan mallin. SDP ja vihreät väläytti kuntayhtymäpohjaa, joka hylättiin viime vaalikaudella sopivan mallin puuttumisen takia.

Zyskowicz iski keskustelussa tähän.

– Vihreät ja demarit taitavat kannattaa kuntayhtymämallia. Touko Aalto, olette puolueen puheenjohtaja. Eikö kukaan ole teille kertonut, että viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta piti kuntayhtymämallia perustuslain vastaisena?

Aalto totesi vastauksessaan, että vihreät haluaa eroon hallituksen esityksen markkinamallista, eli kokoomuksen ajamasta valinnanvapaudesta. Hänen mukaansa kukaan ei myöskään halua aloittaa täysin alusta, sillä eduskunnalla on vielä mahdollisuus korjata uudistuksen virheet.

–Jos markkinamallista luovuttaisiin, ei olisi EU-oikeuden ongelmia, ei olisi kustannusten kasvuun liittyviä ongelmia eikä olisi näiden saumattomien hoivaketjujen toteutumiseen liittyviä ongelmia. Poistakaa markkinamalli, niin päästään eteenpäin, Aalto sanoi.

Aalto huomautti, että perustuslakivaliokunta kirjasi mietintöönsä kolme erilaista tapaa edetä sote-uudistuksen kautta.

–Joko valtio ottaa kaiken tehtäväkseen tai mennään yksitasoisen kuntayhtymän kautta tai tehdään maakuntamalli verotusoikeudella. Minä puhuin, kun minulta kysyttiin, millä tavalla voidaan mennä eteenpäin. Nämä ovat ne kolme tapaa, millä pitää mennä eteenpäin. Vihreät ovat valinneet näistä malleista maakuntamallin.

Hallituksen mallissa maakunnat eivät ole saamassa verotusoikeutta, johon oppositio on vaatinut korjausta.

Lue myös:

Sipilän hallitus avaamassa ripeästi työvoimapalveluita: Arviolta 400 milj. €:n markkina yrityksille

Kansanedustaja kauhistui vanhusten siivua sote-säästöistä – ”Aivan valtava luku”

”Farssinomainen torikokous ja kaaos” - Valtuutettu epäilee Uudenmaan kannanottoa laittomaksi

Keskustalaiselta kova syytös vasemmistolle: ”Punapääoman historia ei ole kovin hyvä”

Heinäluoma: ”Tästä on tulossa Suomen historian suurin harhalaukaus – seurauksia ei tiedä kukaan”