Kokoomuslainen avautuu viranomaisille: Miksi Avi ei toteuta alkoholilakia? – ”Ei löytynyt sopivaa lomaketta”

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra syyttää Aluehallintovirastoa alkoholilain hitaasta soveltamisesta ja toteuttamisesta.

Kopra kysyy tiedotteessaan, onko uusi alkoholilaki kivi Avin kengässä.

– Alkoholilaki tervetulleine päivityksineen ja uusine mahdollisuuksineen on ollut jo kohta neljä kuukautta voimassa, ja tuoreimpien mielipidetutkimusten mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin. Silti lain käyttöönotto ei ole ollut kitkatonta. Monet ravintolat sekä pienpanimo- ja tapahtuma-alan yrittäjät ovat esittäneet kritiikkiä lain valvontaa harjoittavien AVI:en toiminnasta, Kopra sanoo.

Hänen mukaansa ei riitä, että käytännön soveltamisessa toteutuu lain kirjain vaan ”myös sen hengen on toteuduttava”. Tämä henki on Kopran mukaan se, että tiukkaa sääntelyä on merkittävästi vapautettu.

– Tiedossa on kuitenkin muun muassa, että AVI:en alaisten tarkastajien tulkinnat edellytyksistä, joilla pienpanimoiden käsityöläisoluita on mahdollista myydä ulos, ovat vaihdelleet. Lisäksi tapahtumissa suunnitellut aikeet uuden alkoholilain mahdollistamasta katsomoanniskelusta on jouduttu perumaan, kun AVI:sta ei ole löytynyt tähän sopivaa hakulomaketta. On myös tullut tietoon tapauksia, joissa ravintolayrittäjät eivät ole voineet hakea lupia juomien ulosmyyntiin ravintolasta, koska AVI ei ole pystynyt tai halunnut kertoa lupaan tarvittavaa menettelyä tai sen hintaa, Kopra listaa.

– Tämä on kerta kaikkiaan pöyristyttävää elinkeinotoiminnan jarruttamista, Kopra sanoo.

Kopran mukaan on erikoista, kuinka ”aiemmin erittäin virkaintoisina tiedetyt” AVI:t ovat aiemmin olleet soveltamassa uusia sääntöjä ja määräyksiä, mutta toimivat nyt hitaanlaisesti. Kokoomusedustajan mukaan alkoholiuudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli elinkeinojen sääntelyn ja byrokratian keventäminen ja ”ikävä kyllä niitä ei nyt epämääräisten ohjeiden takia olla saavuttamassa”.

