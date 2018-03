RKP: Laskeeko palkkavero, Orpo? – Rinteellä kiehahti

Eduskunnan oppositiopuolue RKP tiukkaa hallitukselta, aikooko se laskea työn verotusta. Kyselytunnilla kansanedustaja Mats Nylund (r.) viittasi OECD:n tuoreeseen maaraporttiin, jossa se suositteli Suomelle työn verotuksen keventämistä.

–Arvoisa ministeri Orpo, oletteko te sitä mieltä, että työn verotus on oikealla tasolla? Aikooko hallitus noudattaa OECD:n suositusta ja keventää työn verotusta? Nylund kysyy.

Erityisesti Nylund katsoo, että verotuksen painopistettä pitäisi siirtää enemmän työn verotuksesta kulutuksen verottamiseen.

Orpo vastasi heti OECD:n olevan ”jälleen kerran oikeassa” ja RKP:nkin olevan ”oikeilla jäljillä”. Hän huomauttaa hallituksen laajentaneen verotuksen työtulovähennystä 500 miljoonalla eurolla. Orpo kertoo, että hallituksen tavoitteena on kokonaisveroasteen laskeminen.

–Nyt tehdyillä päätöksillä kokonaisveroaste laskee maailmanennätysluokasta 44 prosentista nyt 42:een. Tästä täytyy olla erittäin tyytyväinen. Liian korkea veroaste on hiekkaa yritysten rattaisiin ja tappaa työn tekemisen halua, Orpo sanoo.

Orpon linjauksiin tyytymätön oli oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

–Olemme keskustelleet eduskunnassa kovasti eriarvoisuudesta ja tuloerojen kasvusta. Haluan nyt muistuttaa, että näitä veronkevennyksiä on tehty tällä vaalikaudella heikompiosaisten kustannuksella. On kyse sitten työttömistä, lapsiperheistä tai eläkeläisistä tai opiskelijoista, teidän veronkevennykset on otettu näiden ihmisten selkärangasta, Rinne sanoo.