Sote-uudistusta on korjattava, muuten se pitää kaataa, katsoo konkaripoliitikko Osmo Soinivaara (vihr.) blogissaan. Ongelma on hänen mielestään ennen kaikkea talouden pelisäännöissä.

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Soininvaara sanoo olevansa talouspuolesta saamaa mieltä kuin kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.), joka aloitti pari viikkoa sitten kapinan sote-uudistuksen kaatamiseksi.

– Keskustelin Lepomäen kanssa sotesta viime viikolla ja voin vakuuttaa, että hän on lukenut läksynsä huolellisesti, Soininvaara sanoo.

Sote-uudistus on avaamassa noin 5 miljardin euron markkinan terveyspalveluyrityksille valinnanvapauden johdosta. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvo on vajaa kolmannes kaikista maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Lue tarkemmin: Hallituksen esitys: Valinnanvapaus luo 5 miljardin euron markkinan – palveluntuottajien täytyy julkaista verotietonsa

Soininvaaran mukaan järjestelmä ei tuo kovin suurta valinnanvaraa ja ennen kaikkea se vähentää kilpailua ja houkuttelee kartelliin.

–Vitteet siitä, että kilpailu alentaisi kustannuksia, ovat kummallisia. Soten pelisäännöt on erehdyksessä tai tahallaan tehty sellaiseksi, että kilpailu päättyy vähittäiskaupasta tuttuun duopoliin – tai korkeintaan muutaman toimijan oligopoliin.

Sote-keskus päätyy Soininvaaran mukaan valikoimaan potilaiksi niitä, joista maksetaan paljon, mutta jotka käyttävät vähän palveluja. Toisaalta keskuksen kannattaa välttää niitä, joista maksetaan vähän ja jotka käyttävät paljon palveluita.

– Järjestelmään sisältyy valitun kapitaatiomallin vuoksi vakava kannustin alihoitoon, joka ei koske hyväosaisia, koska nämä osaavat vaihtaa palvelujen tarjoajaa, mutta uhkaa huono-osaisten palveluja, Soininvaara sanoo.

Lue myös: Tämä kuva selventää: Mitä sote-uudistus muuttaa – näin saat hoitoa v. 2020

Myös plastiikkakirurgian emeritaprofessori, Helsingin kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara (kok.) varoittaa Twitterissä alihoidosta.

– Kapitaatiokorvausta ei voi maksaa, jos potilas valitsee hoitopaikkansa. Sellaista ei ole missään maailmassa ja se johtaa alihoitoon, Seljavaara kommentoi Soininvaaran jakamaan twiittiin.

Soininvaaran mukaan sote-keskuksen kannattaa myös lähettää potilas erikoissairaanhoitoon aina kun mahdollista, jotta kustannukset siirtyvät muualle maksettavaksi.

– Sama vino kannustin koskee muitakin tapoja vaihtaa maksajaa: kallis potilas kannattaa saada henkilökohtaisen budjetin piiriin tai moniongelmaisena maakunnan liikelaitoksen maksettavaksi.

Soininvaara on toista mieltä kuin kolme sote-asiantuntijaa, jotka liputtivat viime viikonloppuna sote-uudistuksen etenemisen puolesta. Yksi heistä oli sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, jota Soininvaara kertoo suuresti arvostavansa. Samalla hän huomauttaa, että Hiilamo ei ole mikrotaloustieteen asiantuntija, joita eduskunnan ja myös hallituksen tulisi Soininvaaran mukaan erityisesti nyt kuunnella ongelmien laadun vuoksi. Tosin Hiilamokin on kriittinen erityisesti valinnanvapautta kohtaan. Lue Hiilamon haastattelu: Professori Hiilamo näyttää nyt keltaista valoa sotelle – ”Asiantuntijan tehtävä ei ole kerätä suosiota oppositiosta”

Soininvaara myöntää, että hallituksen esitystä on parannettu kritiikin ansiosta, mutta hyvä se ei ole vieläkään.

–Onneksi en ole enää kansanedustaja enkä siksi joudu päättämään kahdesta katastrofaalisen huonosta vaihtoehdosta. Hyväksyä tämä ja tehdä miljardien arvoinen moka vai hylätä, joka sekin olisi katastrofi. Varmaankin neuvottelisin tukeni ehdosta – siitä, että tätä on parannettava roimasti, jotta voisin äänestää sen puolesta. Katastrofi nimittäin olisi jos tämä kaatuisi. Siinä Hiilamo et. al. on oikeassa.

Lue myös:

Ben Zyskowicz hiiltyi eduskunnassa: ”Miten te kehtaatte toistaa tätä mantraa?”

Uusimaa tyrmäsi soten: ”Otetaan valta itsellemme”

Näkökulma: Ben Zyskowicz pilasi Elina Lepomäen soolon

Sote-asiantuntijoilta painava ulostulo - HS: ”Tarpeettomalla pitkittämisellä arvaamattomat vaikutukset”

Nyt tuli hallituksen luku: Jopa 25 000 sote-työntekijää siirtyy yksityisille – Li Andersson tyrmistyi

Sotesta seuraa miljardivääntö: Uudellamaalla halutaan eroon liian kovista leikkauksista – ”Valtion kanssa kana kynimättä”