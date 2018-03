Hätähuuto alkoholilain hälytysryöpystä ja jengiytymisestä: 700 lisäpoliisia – ”Viime hetki välttää Ruotsin ongelmat”

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) vaatii poliisiresurssien lisäämistä vähintään 700 poliisilla muun muassa alkoholilain uudistuksen tuomien lisätehtävien takia.

Poliisien kokonaisvahvuus on tällä hetkellä 7150 poliisia. Se ei SPJL:n mukaan riitä alkoholilain tuomiin lisätehtäviin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

– Jos lisäresursseja ei saada, poliisien tehtäviä on priorisoitava entistä rankemmalla kädellä ja yhä enemmän hälytystehtäviä jää hoitamatta. Myös Poliisihallitus on vaatinut resurssien nostamista vähintään 7850 poliisiin, huomauttaa viime syksynä SPJL:n puheenjohtajaksi valittu Jonne Rinne tiedotteessa.

Jo ennen alkoholilain uudistusta poliisilta on jäänyt vuosittain 100 000 hälytystehtävää hoitamatta resurssipulan takia. Uuden alkoholilain vapauttamat ravintoloiden aukioloajat tuovat poliisille lisää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon liittyviä tehtäviä ja laittavat poliisien entisestään niukat resurssit tiukoille.

– Alkoholin anniskeluaikojen pidentymisen lisäksi on muistettava uudenlaiset, vakavat uhat kuten jengiytyminen, järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen ja pahimmillaan terrorismiin johtava syrjäytyminen, Rinne toteaa.

SPJL huomauttaa, että Ruotsi heräsi poliisipulaan viime hetkellä ja Suomessa on vähemmän poliiseja asukasta kohti kuin muissa Pohjoismaissa. SPJL:n mukaan nyt on viimeinen hetki välttää ne ongelmat, joihin poliisipula on johtanut Ruotsissa.

– Meillä ei ole varaa ajautua samaan tilanteeseen kuin Ruotsissa, jossa ei panostettu ennaltaehkäisyyn haavoittuvilla alueilla. Tilanne ehti kriisiytyä ennen kuin poliittiset päättäjät heräsivät poliisipulaan ja alkoivat lisätä resursseja ja poliisin ammatin houkuttelevuutta, Rinne sanoo.

SPJL viittaa Ruotsin poliisiliittoon, jonka puheenjohtajan Lena Nitzin mukaan Ruotsin poliitikot reagoivat vasta, kun poliisi ei enää kyennyt hoitamaan sille määrättyjä tehtäviä ja ihmisten luottamus poliisikuntaan oli laskenut. Nitzin mukaan jengi- ja järjestäytynyt rikollisuus lisääntyvät ja niiden torjunta vie erityisen paljon aikaa ja resursseja. Nitz huomauttaa, että akuutin poliisipulan takia kansalaisten turvallisuutta ei aina voida taata. Ruotsissa poliisipulaa on Nitzin mukaan pahentanut poliisiin kohdistuva väkivalta ja huonot palkat, jotka pitäisi päivittää vastaamaan ammatin vaativuutta.

Myös Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin mielestä päättäjien kannattaa ottaa opiksi Ruotsin tilanteesta.

– Sisäinen turvallisuus on kaikkien suomalaisten mielestä tärkeä asia. Poliisin resursseihin ja ammatin houkuttelevuuteen on panostettava, ennen kuin luottamus poliisiin ja yhteiskunnan turvallisuuteen horjuu. Tällä tavoin taataan koko yhteiskunnan toimintakyky ja mahdollisuudet luoda hyvinvointia, Fjäder painottaa tiedotteessa.