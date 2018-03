Hallituksessa repesi EU-riita – Sampo Terho: ”Vakava paikka”

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa- ja kulttuuriministeri Sampo Terho katsoo pääministeri Juha Sipilän (kesk.) muuttaneen omavaltaisesti hallituksen EU-linjaa.

–Ymmärrän ja tiedän hyvin, että pääministeri johtaa Suomen EU-politiikkaa. Mutta hän ei sanele Suomen EU-politiikkaa. Näitä kantoja muodostetaan yhdessä, ja niitä täytyy noudattaa niin kauan kunnes ne on muutettu, Terho sanoo Uudelle Suomelle.

Riita koskee Suomen linjaa Brexitissä ja Ison-Britannian meppipaikkojen jakamista uudelleen jäsenmaiden kesken. Terhon mukaan EU-ministerivaliokunnassa linjattiin 16. helmikuuta 2018 Suomen kanta, jonka mukaan Suomi ei kannata Britannian paikkojen jakamista muiden jäsenmaiden kesken kokonaan tai osittain.

–Ison-Britannian ero ei saa johtaa siihen, että kustannuksia kasvatetaan, vaan pitää tehdä säästöjä. Ja jotta kustannukset pysyisivät samalla tasolla EU:n pienenemisen kanssa, silloin Britannian ero pitäisi huomioida täysimääräisesti myös meppipaikoissa kuten Suomen kanta aiemmin oli, Terho sanoo.

Viikkoa myöhemmin, 23. helmikuuta Sipilä kuitenkin totesi Helsingin Sanomien mukaan, että kysymyksestä on ”helppo antaa periksi” ja että asia on ”ehkä kaikkein pienin näistä [Brexit-] kysymyksistä”.

Britannialla on 73 europarlamentaarikon paikkaa ja esillä olleen kompromissiesityksen mukaan niistä 27 jaettaisiin uudelleen, yksi jokaiselle jäsenmaalle. Tänään perjantaina EU-ministerivaliokunta päätti aiemmasta linjasta poiketen, ettei Suomi vastusta tätä esitystä.

Siniset jättivät tähän oman eriävän lausumansa.

–Me olisimme halunneet pitää kiinni siitä yhteisestä kannasta, joka oli sovittu ja jota Suomi olisi voinut myös noudattaa ja saada tahtonsa läpi, koska tämä päätös vaatii EU:ssa yksimielisyyttä. Suomi olisi saanut siis tahtonsa läpi, jos vain olisi pitänyt kannastaan kiinni, minkä lisäksi muita maita oltaisiin todennäköisesti saatu tälle linjalle, Terho arvioi.

Puolue olisi halunnut, että tämä olisi huomioitu myös valtioneuvoston kanslian julkisuuteen välittämässä tiedotteessa, mutta tähän Sipilä ei Terhon mukaan suostunut.

–Pääministeri ei halunnut, että se tulee tähän tiedotteeseen, niin meidän oli pakko tiedottaa sitten itse.

Mitä kertoo yhteistyön edellytyksistä hallituksessa?

–Kyllä se tämän EU-linjan osalta on erittäin vakava paikka, missä nyt ollaan. Kun sovitaan yhteinen linja, sitä tulee myös julkisuudessa noudattaa niin kauan kunnes on sovittu uudesta linjasta. Tässä pääministeri on poikennut Suomen linjasta tai sanonut julkisuudessa, että siitä voidaan luopua ennen kuin on puhunut lainkaan hallituskumppanien kanssa, toteaa Terho.

Onko tämä asia sinisille kynnyskysymys: voiko hallitusyhteistyötä enää jatkaa?

–Pakko neuvotteluyhteyttä on jatkaa ja katsotaan, miten päästään eteenpäin siitä, miten sovitaan toimintatavoista, Terho kertoo.

