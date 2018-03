Petteri Orpolta suorat sanat arvostelijoille: ”Tämän varassa puoluejohto ja ministeriryhmä ovat toimineet”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo vastasi lauantaina selvin sanankääntein sote- ja maakuntauudistuksen arvostelijoille. Kokoomuksen riveistä uudistuksia ovat kritisoineet etenkin kansanedustaja Elina Lepomäki ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

–Viime viikkoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan. Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin.Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, Orpo totesi puheessaan puolueen puheenjohtajapäivillä Tampereella.

Hän korosti puheessaan, että uudistusta ja sen sisältöä on kaikissa sen vaiheissa käsitelty kymmeniä ja kymmeniä kertoja niin kokoomuksen puoluehallituksessa, puoluevaltuustossa kuin eduskuntaryhmässäkin. Puolueen johto ja neuvottelijat ovat Orpon mukaan kaikissa vaiheissa saaneet yksimielisen tuen ja mandaatin.

–Sen varassa on toimittu. Yhden ensimmäistä vastaesitystä ei ole tehty tai eriävää mielipidettä jätetty. Ei yhden ensimmäistä. Tämän varassa puoluejohto ja ministeriryhmä ovat toimineet.

Orpo myöntää, että kustannukset nousevat uudistuksen alkuvaiheessa.

–Kyllä, suorat kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, hieman pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun, hän sanoi.

–Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu. Tehtiin viisas ratkaisu, jolla rajattiin valinnanvapautta leikkaustoiminnassa siten, ettei meidän maailman paras julkinen erikoissairaanhoito vaarannu, Orpo jatkoi.

Hän myönsi samalla, ettei maakuntamalli ole ollut kokoomuslaisille mieluisa. Orpo muistutti, että viime vaalikaudella uudistusta yritettiin toisenlaisilla malleilla.

– Halusimme kuntapohjaisen mallin. Demareilla meni sisu kaulaan. SDP pysäytti sen. Yritimme yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa tehdä mallia kuntayhtymien pohjalle. Sen kaatoi perustuslakivaliokunta. Perustuslakivaliokunta peräänkuulutti kansanvaltaisuutta, vaaleilla valittavia päättäjiä. Tiedätte, miten vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kävi. Keskusta voitti. Vaalivoittaja määritti uudistuksen pohjaksi maakuntamallin. Me halusimme sote-uudistuksen. Vaihtoehtoja ei oikein ollut, hän kertasi.

Sote- ja maakuntauudistusta on moitittu myös siitä, että luo uuden ”hallintohimmelin”. Orpo on eri mieltä.

– Nyt sote-palveluiden järjestämisvastuussa on vajaat 300 kuntaa. Jatkossa 18 maakuntaa. Mitään uutta hallintohimmeliä emme siis ole luomassa.

Orpo otti kantaa myös siihen, että maakuntahallintoa vastaan on käytetty voimakkaita puheenvuoroja erityisesti Helsingissä.

–Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa kehä ykköstä kauemmas. Meidän on ajateltava koko Suomen ja kaikkien suomalaisten palveluja.

Orpo korosti kokoomuksen sitoutumista uudistukseen soraäänistä huolimatta.

–Haluan tehdä täysin selväksi: Kokoomus on sitoutunut tähän uudistukseen. Se viedään maaliin meidän vahvalla tuellamme. Me emme petä suomalaisten luottamusta. Me emme vedä hallituksessa mattoa jalkojen alta keneltäkään. Me haluamme, että tämä hallitus onnistuu.

