Maanpuolustuskurssit lasten militarisoimista vai hyödyllisiä kansalaistaitoja? – Ministeri: ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”

SDP:n kansanedustajat Erkki Tuomioja ja Sirpa Paatero vaativat puolustusministeri Jussi Niinistöä (sin.) puuttumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimintaan antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta alaikäisille.

Niinistö vastaa Puheenvuoron blogissaan, että maanpuolustus kuuluu kaikille.

–Aion jatkossakin kannustaa MPK:ta järjestämään sotilaallisia valmiuksia antavaa koulutusta nuoremmille ja vanhemmille. Maanpuolustus kuuluu kaikille. Sotilaallista valmiutta palvelevaa kurssitarjontaa ei voi pitää nuorison militarisoimisena. Se antaa valmiuksia varusmiespalveluksen suorittamiseen ja vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta, Niinistö kirjoittaa.

Tuomiojan ja Paateron mukaan yhdistyksen koulutuskalenterista vuodelle 2018 löytyy useita kursseja, joihin alaikäiset voivat osallistua. Koulutukset ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Tuomioja ja Paatero muistuttavat, että tällaiseen koulutukseen on samaisessa laissa määritelty ehdoton 18 vuoden alaikäraja.

─ Maanpuolustuksesta annetun lain esitöissä ikärajaa perustellaan lapsisotilassopimuksen kirjausten noudattamisella. Kyse on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjasta koskien lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin. Suomi on ratifioinut kyseisen lisäpöytäkirjan vuonna 2002. Pöytäkirja määrää, että pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisikä on 18 vuotta. Se ei kiellä alle 18-vuotiaan vapaaehtoista asepalvelusta, mutta Suomessa lainsäädäntö noudattaa UNICEFin suositusta, eikä asepalvelusta voi suorittaa vapaaehtoisestikaan alle 18-vuotiaana. On huolestuttavaa, että tämä lapsisotilassopimuksen henki ei ulotu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen asti, vaan sotilaallisia taitoja harjoittavia kursseja pidetään ja markkinoidaan myös alaikäisille, Tuomioja toteaa.

Jussi Niinistö viittaa lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

–Sen mukaan sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan puolustusvoimien aseilla, ampumatarvikkeilla tai räjähteillä tapahtuvaa sotilaallisten taitojen sekä joukon yhteistoiminnan kehittämistä sodassa tai muissa aseellisissa selkkauksissa toimimista varten. Sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella, johon taistelijapari Tuomioja-Paatero tulensa suuntaa, tarkoitetaan muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kuten esim. suunnistusta, kartanlukua ja yleensä luonnossa selviytymistä.

Puolustusministerin mukaan MPK järjestää tänäkin vuonna kymmeniä nuorille suunnattuja kursseja.

–Näitä ovat mm. lukiolaisten turvakurssit ja intti tutuksi -tyyppiset tapahtumat. Näille kursseille voivat alle 18-vuotiaat osallistua vanhempien kirjallisella suostumuksella. Olen tutustunut näihin kursseihin paikan päällä. Ne ovat sangen suosittuja ja opettavat mielestäni hyödyllisiä kansalaistaitoja.

Paatero ja Tuomioja pitävät kyseenalaisena, että maanpuolustuksesta annetun lain ikärajavelvoitetta kierretään sillä, että huoltajien suostumuksella näillä kursseilla lapsille luodaan sotilaallisia valmiuksia.

Kurssien sotilaallisesta luonteesta ja valmiuskouluttamisesta kertoo heidän mukaansa muun muassa se, että täysi-ikäisille näiltä kursseilta myönnetään rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

─ Lapsilla ja nuorilla on muun muassa koulujen ja järjestöjen kautta mahdollisuus tutustua monien eri viranomaisten toimintaan, kuten puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaitos ja rajavalvonta. Tällaiset molemminpuoliset tutustumiset ovat luonteva kanava kertoa lapsille ja nuorille, miten suomalaiset viranomaiset toimivat, eikä niissä ole kyse minkäänlaisesta koulutustoiminnasta. Myös maanpuolustuksen osalta toiminnan luonteen tulee olla tutustumista, ei lasten ja nuorten militarisoimista opettamalla heille sotilaallisia valmiuksia, Paatero kommentoi.

Tuomioja ja Paatero ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Siinä kansanedustajat kysyvät muun muassa sitä, miten puolustusministeri aikoo puuttua maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia alaikäisille opettaviin koulutuksiin.

Niinistö puolestaan esittää vastakysymyksen SDP:n puheenjohtajalle.

–Antti Rinne, edustaako Tuomiojan ja Paateron ajattelu laajemminkin SDP:n kantaa vapaaehtoiseen maanpuolustukseen? Pitääkö partio kieltää, koska sekin palvelee varusmiespalveluksesta suoriutumista, hän kysyy.