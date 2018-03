Eurooppaministeri jatkaa hallituksen tylyttämistä: ”Tämä jees-miesten EU-linja on järjenvastainen”

Eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) jatkaa Suomen EU-linjan arvostelua. Hänen mukaansa vanhat puolueet ovat koko Suomen EU-jäsenyyden ajan noudattaneet linjaa, jossa Suomi luopuu omasta kannastaan, jos sitä ei riittävän vahvasti tueta muiden maiden taholta.

–Antautumislinjaa on perusteltu sillä, että myöntyväisyys kerää Suomelle luottamuspääomaa, jota voidaan sitten myöhemmin hyödyntää. Tällä erikoisella logiikalla siis omista tavoitteistaan luopuminen ylläpitää Suomen vaikutusvaltaa EU:ssa. Tämä jees-miesten EU-linja on järjenvastainen. Suomi ei kerää luottamuspääomaa, vaan luovutuspääomaa. On käsittämätöntä, että Suomen aseman kuvitellaan EU:ssa sitä mukaa aina vahvistuvan, kun annamme kannoistamme periksi, Terho tylyttää Puheenvuoron blogissaan.

Terhon mielestä jokainen luovutus on menetetty vaikutusmahdollisuus, ei vaikutusvallan ylläpitämistä tai parantamista.

–Minulla on myös kysymys myötäilijöille. Mikä on se tilanne, jossa Suomi vihdoin sitten käyttää tätä mielikuvitusvaluuttaansa? Olemme yli 20 vuotta keränneet luovutuspääomaa, mutta tähän saakka ei ole koskaan sellaista tilannetta tullut, että Suomi olisi asettunut EU:n edessä poikkiteloin käyttämään kertynyttä vaikutusvaltaansa. Milloin se tilanne tulee, onko sellaista ylipäänsä, hän kysyy.

Terhon puolue Sininen tulevaisuus haluaa Suomen muuttavan EU-linjaansa siten, että Suomi uskaltaa käyttää vaikutusvaltaansa myös silloin, jos muut jäsenmaat eivät sitä tue.

–Siis vaikka yksin, jos kysymys on yksimielisyyttä vaativista asioista. Tämä on se muutos, jota Suomen EU-politiikka eniten tarvitsee saadakseen aikaan todellisia tuloksia eikä kuvitteellisia luottamuspääomia, Terho sanoo.

Siniset syytti perjantaina pääministeri Juha Sipilän (kesk.) muuttaneen hallituksen aiemman linjan omin päin. Puolue ja sen puheenjohtaja, Eurooppa- ja kulttuuriministeri Sampo Terho jätti eriävän lausuman EU-ministerivaliokunnan päätökseen. EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina, että Suomi voi hyväksyä uuden kompromissiratkaisun, jossa Brexitin jälkeen Ison-Britannian 73 meppipaikasta 27 voidaan jakaa uudelleen kaikille jäsenmaille. Päätös tehdään yksimielisyysperiaatetta noudattaen.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että Sinisen tulevaisuuden tapa nostaa julkisuuteen riita hallituksen EU-linjasta on ”älytön” ja ”mauton”.

Juha Sipilän mukaan hallituksen EU-linja on yhtenäinen. Hän vertasi perjantaista päätöstä koiraveroon tärkeydessä.

–Kyllä meidän pitää isommissa asioissa sitten käyttää vaikutusvaltaa kuin tällaisissa, joka nyt suhteutettuna on koiraveron kokoinen asia. Suomen lisäksi tässä ei mikään muu maakaan tule käyttämään veto-oikeuttaan. Missään tapauksessa meidän ei pidä käyttää sitä tällaisessa asiassa. Isommissa asioissa sitten, Sipilä totesi ja viittasi EU:ta ja Yhdysvaltoja uhkaavan kauppasotaan sekä Syyrian kriisiin.

