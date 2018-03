Paavo Lipponen nimettiin Putinin liittolaiseksi USA:ssa – ”Eurooppalaisen ja venäläisen rahan liitto”

Suomen entisen pääministerin Paavo Lipposen (sd.) nimi oli esillä, kun Yhdysvalloissa järjestetyssä seminaarissa esiteltiin Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisiä eurooppalaisia liittolaisia heitä jopa ”rikostovereiksi” kutsuen. Seminaarista uutisoi Suomessa ensin Ilta-Sanomat.

New Yorkin Putincon-seminaarissa oli paikalla Putin-kriitikoita kuten shakkilegenda Garri Kasparov, jonka perustama kansalaisjärjestö Human Rights Foundation oli myös konferenssin järjestäjä. Venäjän presidentinvaalien alla käytiin läpi Putinin vallankäyttöä niin Venäjällä kuin maan rajojen ulkopuolellakin.

Lipposen nosti esiin Venäjään ja Putiniin erikoistunut saksalainen toimittaja ja tietokirjailija Boris Reitschuster, joka IS:n mukaan esitteli omassa puheenvuorossaan Putinin läheisimpiä liittolaisia tai ”rikostovereita” (accomplice). Lipponen oli toimittajan keräämällä nimilistalla ikään kuin Suomen edustaja.

Saksalaistoimittaja huomioi Lipposen roolin Venäjän ja Saksan välisen kaasuputkihankkeen Nord Streamin konsulttina, neuvonantajana. Lipposella on ”merkittäviä kytköksiä Moskovaan”, IS siteeraa toimittajaa.

Aiemmin europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) ja ex-diplomaatti Alpo Rusi nostivat konferenssimaininnan esiin Twitterissä. Europarlamentin varapuheenjohtaja Hautalan mielestä Lipponen sai ”ansaittua huomiota”.

– Eurooppalaisen ja venäläisen rahan liitolla on tehty tyhjäksi monet puheet eurooppalaisista arvoista. Salisburyn tapahtumat voivat saada aikaan muutoksen, Hautala kirjoittaa viitaten Britannian myrkkyiskuun.

Rusi miettii, onko Lipponen vaikuttanut Suomen naapurimaita suopeampaan linjaan Nord Stream 2- kaasuputkihankkeen suhteen.

