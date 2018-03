50 000 nimeä täynnä: Onko eduskunta valmis poistamaan perintöveron?

Perintö- ja lahjaverosta luopumista vaativa kansalaisaloite pääsee eduskunnan käsittelyyn. Aloite saavutti maanantaina aamulla vaaditun 50 000 allekirjoituksen rajan.

Aloitteen kannattajien mielestä vero kohtelee kansalaisia epäoikeudenmukaisesti.

- Perintövero sinällään on turhan kova, kohdistuu jo ennestään verotettuun tuloon. Nämä verot edistävät eriarvoisuutta, eivät vähennä, aloitteessa todetaan.

Kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan, että vero on yhteiskunnalle ongelmallinen ja aiheuttaa ongelmatilanteita avio- tai avopuolisoiden, rekisteröityneen parisuhteen tai muun läheisen kuoleman tapahtuessa. Aloitteen kannattajien mielestä vero kohtelee kansalaisia epäoikeudenmukaisesti ja epätasaisesti, sillä on olemassa tapauksia, joissa perijällä ei ole pääomaa veron maksamiseksi. Allekirjoittajien mielestä perintövero on myös moraalisesti ongelmallinen, sillä lähiomaisen kuoleman yhteydessä valtio rankaisee surijaa vaatimalla veroa yhteisestä omaisuudesta.

Ruotsissa lahja- ja perintöverosta luovuttiin jo 2004, Norja luopui vastaavasti verosta 2014, aloitteessa listataan.

Kauppalehti kysyi perintö- ja lahjaverosta kansanedustajilta kolmisen viikkoa sitten. Vastanneista kolmannes poistaisi perintö- ja lahjaveron.

Lähde: Kauppalehti