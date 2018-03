Kansanedustaja ylistää perintöveroa: ”Markkinatalouden paras vero – kohdistuu ansaitsemattomaan tuloon”

Kansanedustaja Timo Harakka, SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava, vastustaa perintöverosta luopumista. Harakan mielestä perintö- ja lahjavero on ”markkinatalouden kannalta paras vero”.

Perintö- ja lahjaveron poistamiseen tähtäävä kansalaisaloite saavutti maanantaina 50 000 allekirjoituksen rajan ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa veroa kuvataan ”epäoikeudenmukaiseksi”, mutta Harakka on eri mieltä.

– Perintö- ja lahjavero on markkinatalouden paras vero. Se ei kohdistu työhön, vaan ansaitsemattomaan tuloon. Se on oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero, Harakka sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa ”lähes kaikki talouden ja verotuksen asiantuntijat kannattavat kohtuullista perintö- ja lahjaveroa”. Hänen mukaansa oikeudenmukainen vero estää eriarvoistumista.

– Tehokkaassa taloudessa kaikilla on mahdollisuus menestyä omilla ansioillaan, lähtökohdista riippumatta, jolloin pelikenttää on syytä tasata. Tämä on Suomen huikean kasvun selitys. Emme halua sääty-yhteiskuntaa, jossa varallisuus kasautuu vauraiden sukujen holveihin, Harakka sanoo.

– Perintö- ja lahjavero on myös oikea lääke väestön ikääntymisestä johtuvaan julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yli puolen miljardin euron menetys pitäisi kattaa uusilla leikkauksilla.

Tästäkin ollaan aloitteessa eri mieltä, sillä sen mukaan ”nämä verot edistävät eriarvoisuutta, eivät vähennä”. Tätä näkemystä perustellaan muun muassa sillä, että ”on olemassa tapauksia, joissa perijällä ei ole pääomaa veron maksamiseksi ja on näin pakotettu myymään yhdessä hankkimaansa omaisuutta”.

Harakka arvioi, että perintöveron poistamisesta hyötyisivät lähinnä varakkaimmat suomalaiset.

– Pienimmät lahjat ja perinnöt on vapautettu kokonaan verosta.

Aloitteessa perintö- ja lahjaveron poistamisesta huomautetaan, että Ruotsissa perintö- ja lahjavero on poistettu. Harakan mukaan ratkaisuun liittyvä katumus on länsinaapurissa laajaa.

– Jopa elinkeinoelämän ajatuspaja SNS Konjukturråd ehdotti äskettäin perintö- ja lahjaveron palauttamista, Harakka sanoo.

