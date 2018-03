Euroopassa vaaditaan sanktioita ”Putin-lobbari” Gerhard Schröderille – NS2-hankkeessa on mukana myös Paavo Lipponen

Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin rooli venäläissaksalaisessa Nord Stream 2 -hankkeessa kuohuttaa tunteita Euroopassa. Schröder toimii Nord Stream -yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana ja on saanut roolinsa vuoksi liikanimen ”Putinin tärkein oligarkki”, Saksan yleisradion Deutsche Welle kertoo.

Euroopassa vaaditaan jopa, että Schröderille tulisi asettaa sanktioita toiminnastaan Venäjän etujen hyväksi, onhan Euroopan unioni asettanut erilaisia sanktioita myös Venäjälle ja venäläisille henkilöille Putinin lähipiirissä. Ukrainan ulkoministeri Pavlo Klimkin vaatii EU:ta miettimään, kuinka reagoida Schröderin asemaan ”maailman tärkeimpänä Putin-lobbarina”.

– On tärkeää, että sanktiot eivät koske vain Venäjän hallintoa ja Venäjän valtion omistamia yhtiöitä vaan myös niitä, jotka edistävät Putinin hankkeita ulkomailla, Deutsche Welle kertoo Klimkinin sanoneen.

Schröderin lisäksi NS2-hankkeessa vaikuttaa monia muitakin entisiä eurooppalaisen politiikan johtohahmoja, kuten Suomen ex-pääministeri Paavo Lipponen. Hän on toiminut yhtiön konsulttina jo ensimmäisestä putkihankkeesta lähtien. Lipposen nimi nousikin viime viikolla esiin Yhdysvalloissa järjestetyssä konferenssissa, jossa käytin läpi Putinin eurooppalaisia liittolaisia. Lue lisää: Paavo Lipponen nimettiin Putinin liittolaiseksi USA:ssa – ”Eurooppalaisen ja venäläisen rahan liitto”

Schröderin suhteet valtiolliseen Venäjään ovat vahvat. Nord Streamin pääomistaja on Venäjän valtion omistama Gazprom, ja lisäksi Schröder istuu Venäjän valtion energiajätti Rosneftin hallituksessa. Rosneftille ovat asettaneet talouspakotteita sekä EU että USA.

– Tässä on kyse minun elämästäni ja minä päätän – ei Saksan lehdistö, Schröder on kommentoinut kritiikkiä.

Nykyisen liittokansleri Angela Merkelin puolueen ulkopoliittinen erityisosaaja, europarlamentaarikko Elmar Brok on ollut eri mieltä. Hänen mukaansa on skandaali, että ”entinen liittokansleri edustaa nyt Putinia”. Vihreä poliitikko Cem Özdemir puolestaan katsoo, että tilanne on vain pahentunut Schröderin mutatoiduttua täysveriseksi ”Putinin propagandistiksi”. Myös Merkel kommentoi aiemmin, että Schröderin liittyminen Rosneftin johtoon ei ole ”okei”.

Nord Stream AG on venäläisen Gazpromin, saksalaisten Wintershallin ja E.ON:n, alankomaalaisen N.V. Nederlandse Gasunien sekä ranskalaisen GDF:n yhteisyritys. Gazprom on pääomistaja 51 prosentin osuudella.

Merkelin Saksa tukee kaasuputkihanketta, mutta monissa Euroopan maissa se herättää kiivastakin vastustusta sekä Venäjän-riippuvuuden kasvun että turvallisuuspoliittisen ulottuvuutensa vuoksi. Suomen hallitus näkee hankkeen vain ympäristökysymyksenä toisin kuin naapurimaat pohjoisessa tai Baltiassa.