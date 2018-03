Matti Vanhanen julkaisi hätkähdyttävän kuvan: ”Kun mittari menee pakkaselle, taloudessa usein romahtaa”

Eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) pitää päätöstä asuntolainojen lainakaton kiristämisestä perusteltuna.

Vanhanen kommentoi Finanssivalvonnan ratkaisua Facebook-päivityksessään. Finanssivalvonnan mukaan asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta oli syytä nostaa, koska kotitalouksien velkaantuminen on yltynyt pitkään ja on jo historiallisen korkealla tasolla.

– Finanssivalvonnan päätös määrätä omarahoitusosuus asuntolainoille on oikea päätös. Kotitalouksien velkaantumisaste kohoaa koko ajan, Vanhanen kommentoi.

Hän on julkaissut myös asiaan liittyvän kuvan, joka kuvaa kotitalouksien säästämisastetta. Findikaattorin graafi osoittaa hätkähdyttävällä tavalla, kuinka kotitalouksien säästämisasteen lasku on usein ennakoinut talouden taantumia tai jopa romahduksia. Kuvassa ajoitus täsmää niin 90-luvun lamaan kuin tuoreempaan finanssikriisiin 2007–2009. Säästämisaste on pakkasella myös juuri nyt.

– Toinen hyvä mittari on kotitalouksien säästämisaste. Findikaattorin kuva muistuttaa, että kun mittari on mennyt pakkaselle, seuraavina vuosina on taloudessa usein romahtanut. Säästämisasteen heikentyminen kuvaa vauhtisokeutta, Vanhanen kommentoi.

Juttu jatkuu Vanhasen päivityksen jälkeen. (Vanhasen julkaiseman kuvion näet isompana jutun yläosasta siirtymällä nuolta painamalla seuraavaan kuvaan.)

Vanhanen ei ole ainoa asiasta huolestunut. Tilastokeskus julkaisi viime viikolla tuoreet luvut, joiden mukaan säästämisaste heikkeni viime vuoden loka-joulukuussa edellisestä vuosineljänneksestä. Säästämisaste painui kaksi prosenttia miinuksen puolelle. Säästämisasteen lasku johtuu siitä, että kulutusmenot ovat kasvaneet ja käytettävissä olevat tulot laskeneet.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro toi julki huolensa siitä, että kotitaloudet kuluttavat kaiken minkä saavat. Hän huomauttaa, että vuonna 2016 säästämisaste oli negatiivinen.

– Kotitaloudet ovat tehneet esimerkiksi USA:ssa velkasopeutusta, mutta Suomessa on ajettu vastakkaisella kaistalla. Velkaantumisella on siirretty tulevaisuuden kulutusta tähän päivään, eikä se mekanismi toimi ikuisesti. Rahapolitiikan kiristäminen vaikeuttaa velanhoitoa ja voi ajaa korkeampia korkoja huonosti sietäviä zombeja esiin, Nummiaro sanoi tiedotteessa.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti maanantaina kiristää asuntoluottojen lainakattoa eli enimmäisluototussuhdetta viidellä prosenttiyksiköllä. Päätös koskee muita kuin ensiasunnon ostajia.

Lue lisää: Lainakatto kiristyy: Asuntovelkaa saa pian 5 prosenttiyksikköä vähemmän