Suomalainen Hornet-lentäjä teki historiaa – ”Ori” laskeutui USS Abrahamin kannelle

Suomalainen Hornet-lentäjä kapteeni Juha Järvinen on ensimmäisenä suomalaisena laskeutunut Yhdysvaltalaisen lentotukialuksen kannelle. Järvisen F/A-18C Hornet -hävittäjän renkaat osuivat USS Abraham Lincolnin kannelle viime perjantaina.

Asiasta kertoo muun muassa USA:n laivasto omassa verkkoartikkelissaan.

Laskeutumisen yhteydessä Järvinen käytti lentotukialuksen jarruvaijeria. Hävittäjäkoneen pyörien osuessa kannen kiitotielle koneen perässä oleva koukku ottaa kiinni yhteen neljästä vaijerista, joka avustaa koneen nopeassa pysäytyksessä.

Optimaalisin laskeutuminen syntyy, kun lentäjä onnistuu tarttumaan kolmanteen vaijeriin. Järvinen kuvaa kokemustaan aikamoiseksi.

–Olin todella tyytyväinen, koska tiesin oikeasti tarttuneeni vaijeriin, kun tunsin nopean hidastumisen. Samalla olin kuitenkin pikkuisen pettynyt, koska sain napattua kiinni toisesta vaijerista enkä kolmannesta, Järvinen sanoo.

Järvinen osallistuu Yhdysvaltojen merivoimien ja Suomen ilmavoimien järjestämään lennonopettajavaihtoon. Vaihto-ohjelma on kolmevuotinen. Järvinen on toiminut 15 vuotta lentäjänä ja lennonopettajana viimeiset viisi vuotta. Suomessa hän palvelee Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31:ssä.

–Tämä ohjelma on erittäin arvokas minulle. Tapa millä he [amerikkalaiset] lentävät on niin erilainen kuin mihin olen itse tottunut, ja mielestäni lennonopettajat ovat kehittäneet täydellisen opetusohjelman oppilaiden kouluttamiseen, lempinimellä Stallion (ori) tunnettu Järvinen toteaa.