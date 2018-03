Ay-pomo teilaa kansalaisaloitteen perintöveron poistosta: ”Ajaa ruotsinkielisten vuosisataisia etuoikeuksia”

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas tykittää blogissaan, että kansalaisaloite perintöveron poistamiseksi on RKP:n ”tulevan kyvyn” masinoimaa.

Suokas sanoo, että perintöveron poiston takana on lähinnä ruotsinkielinen raha ja eliitti.

–Asialla on ruotsinkielistä rahaa ja ruotsinkielisten vuosisataisia etuoikeuksia ansiokkaasti puolustavan puolueen RKP:n nouseva kyky. Nuori politrukki käynnisti kansalaisaloitteen perintöveron poistamiseksi, kirjoittaa Suokas Rakennusliiton verkkosivuilla julkaistavassa Kössin blogissa.

Kansalaisaloite perintö- ja lahjaveron poistamiseksi sai eilen 50 000 nimen rajan rikki. Se tarkoittaa, että asia etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen on pannut alulle aloitteleva RKP:n poliitikko, joka oli ehdolla kuntavaaleissa. Perintöveron poistaminen on yksi RKP:n veropoliittisen ohjelman tavoitteista.

Suokkaan mukaan tavallisia tossunkuluttajia, puhuivatpa nämä sitten suomea tai ruotsia, perintövero ei paljoa hetkauta.

–Suomalaisten perinnöt ovat yleensä pieniä eikä niistä tarvitse maksaa veroa lainkaan. Isommistakin perinnöistä vero on maltillinen, jos perijänä on lähisukulainen, hän kirjoittaa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) erikoistutkija Olli Ropponen sanoi eilen maanantaina Uudelle Suomelle, että perintövero tasaa varallisuutta ja se voidaan nähdä täydentävänä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Lue tarkemmin: ”Kova” perintövero halutaan pois – Tutkijalta muistutus: Tasaa varallisuutta ja paikkaa veroaukkoa

Suokas arvostelee nykyistä hallitusta ökyrikkaiden mielistelystä.

–Satojen miljoonien ja miljardien perinnöistä vero on sen sijaan luonnollisesti iso. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä tämä nähdään ongelmana. Vallassa on historian ehkä oikeistolaisinta politiikkaa harjoittava hallitus. Äänettöminä yhtiömiehinä häärivät siniset, joille kaikki käy. Lisäksi monella rivikansanedustajalla on sisäsyntyinen halu miellyttää rikkaita, hän kirjoittaa.

Jos perintövero poistetaan, Suokkaan mukaan verotuloihin syntyvän aukon maksumiehiksi joutuu sama sakki kuin aina ennenkin, palkansaajat.

–Ruotsin kuninkaat antoivat vasalleilleen täyden verovapauden. Erioikeus on historian saatossa lipsahtanut pois. Sukupolvien yli kerääntyvästä varallisuudesta pääsee rahvaskin osille, vaikkakin pienessä määrin. Nähtäväksi jää poistuuko varallisuusveron ohella myös rikkaiden perintövero. Viimeinenkin mahdollisuus omaisuuksien edes vähäiseen tasoittamiseen yhteiskunnallisella tulonjaolla, hän kirjoittaa.

Lähde: Talouselämä

Lue myös:

Kansanedustaja ylistää perintöveroa: ”Markkinatalouden paras vero – kohdistuu ansaitsemattomaan tuloon”

50 000 nimeä täynnä: Onko eduskunta valmis poistamaan perintöveron?

Näin hillitset kesämökin perintöveroa – Lakimieheltä vinkki suurille ikäluokille