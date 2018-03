Juha Sipilä: Eurosta ei tule tulonsiirtounionia eikä se myöskään hajoa – näin se pitää uudistaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on avannut Suomen hallituksen EMU-linjausta loppuviikon huippukokousten alla.

Sipilä osallistuu torstaina ja perjantaina Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokouksiin. Neuvoston asialistalla on muun muassa talous- ja rahaliitto EMU:n kehittäminen sekä Britannian eroneuvottelut.

Sipilän mukaan eurokriisin painavin opetus on, että rahoitusjärjestelmän vakaudella on suuri merkitys kansantalouden kestävälle kasvulle ja työllisyydelle. Pankkiunionin rakentamisen käynnistäminen kesällä 2012 oli hänen mukaansa tärkeä virstanpylväs. Tämän jälkeen euroalueelle on luotu muun muassa yhteinen pankkivalvonta.

Suomi katsoo, että euroalueen uudistamisen painopiste on lähiaikoina pidettävä pankkiunionin viimeistelyssä. Unionista puuttuu yhä yhteinen talletussuoja, mutta tähän ei Sipilän mukaan vielä voida edetä.

– Yhteiseen talletussuojaan voimme mennä, kun sovitut toimet pankkisektorin riskien vähentämiseksi on tehty, hän linjaa tuoreessa kirjoituksessaan valtioneuvoston sivuilla.

– Riskien vähentämiseksi on löydettävä ratkaisu kriisin ajalta periytyviin ongelmiin, kuten ongelmaluottojen suureen määrään ja niiden systemaattiseen supistamiseen. Periytyviä kansallisia pankkiongelmia ei pidä sälyttää euroalueen yhteiselle vastuulle, vaan kukin maa ratkokoon ne itse.

Sijoittajavastuuta on Sipilän mukaan jatkossa toteutettava pankkikriisien hoidossa täysimääräisesti, jotta pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys murtuu.

Lisäksi Euroopan vakausmekanismin eli EVM:n toimintakykyä on vahvistettava ”markkinapaniikkien ja kriisinehkäisyn varalta”.

– EVM:n kykyä toimia joustavasti tehtävässään, esimerkiksi IMF:n käyttämillä valmiusluotoilla, on syytä vahvistaa.

Sipilä vakuuttaa, että euroalueesta ei tule liittovaltiota eikä tulonsiirtounionia, eikä hän myöskään usko euron hajoamiseen.

– Ääripäiden välillä on realistinen kolmas tie: rahaliitto, jossa kaikkien osapuolten oma vastuu korostuu, ja se on samalla ehto yhteisten toimien lisäämiselle.