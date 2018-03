Asumistukimenot uudelle miljardiluvulle – Tutkija: ”Kannustinloukun purkamisella on aina hinta”

Kela maksoi viime vuonna ensimmäistä kertaa asumistukia yhteensä yli kaksi miljardia euroa. 2010-luvulla asumistuen summa on kasvanut peräti 65 prosenttia. Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen ei kuitenkaan pidä haamurajan ylitystä hälyttävänä.

Miljardin euron raja asumistuissa puhkaistiin vuonna 2006, ja kymmenessä vuodessa tukien määrä on kaksinkertaistunut. Viime vuonna täysi-ikäisiä yleisen asumistuen, eläkkeensaajan asumistuen ja opintotuen asumislisän saajia oli kaikkiaan 672 000. Kelan mukaan suurin osa yleisen asumistuen saajista on köyhyyden rajoilla eläviä yksinasuvia ja pääosin alle 35-vuotiaita.

Jauhiainen ihmettelee haamurajasta noussutta hälyä ja huomauttaa, että viime vuonna kasvu tasaantui edellisvuosien jäljiltä, mikä on rauhoittava signaali. Taustalla on nousuun kääntynyt talous pitkän taantuman ja työttömyyden kasvun jälkeen. Jauhiainen muistuttaa, että asumistukimenot kasvavat, kun työttömien määrä lisääntyy.

Toinen tekijä kasvaneiden menojen taustalla on iso asumistuen uudistus, joka tehtiin vuonna 2015. Se nosti tuen tasoa ja laajensi tuensaajien joukkoa. Jauhiaisen mukaan taso oli jonkin verran jäljessä ja sitä haluttiin parantaa. Aiemmin varsin monimutkaista asumistukijärjestelmää myös yksinkertaistettiin. Nykyistä järjestelmää Jauhiainen kuvailee simppeliksi: asumistuki määräytyy maksimivuokran mukaan, joka vaihtelee sijaintikunnan ja perhekoon mukaan. Tuki ei koskaan kata koko vuokraa.

Asiantuntijoiden ja poliitikkojen keskuudessa vallitsee kuitenkin varsin suuri yksimielisyys siitä, että suomalainen sosiaalitukijärjestelmä kaipaa yhä kehittämistä ja Suomi sai vastikään monimutkaisesta sosiaaliturvastaan pyyhkeitä esimerkiksi taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestöltä OECD:ltä.

Jauhiainenkin sanoo, että asumistukijärjestelmää on syytä yhä kehittää ja tähän on osin jo lähdettykin.

Hallituksen asettama Juho Saaren työryhmä julkistaa oman raporttinsa nyt keskiviikkona liittyen sosiaaliturvan uudistamiseen. Jauhiaisen mukaan Suomen järjestelmä ei kuitenkaan ole mikään katastrofi ja asumistukea voidaan pitää mielekkäänä sosiaaliturvaetuutena.

Jauhiainen arvelee, että tulevaisuudessa saatetaan pohtia uudelleen ainakin asumistuen suojaosaa, joka kannustinloukkujen purkajana näkyy myös jonkin verran kasvaneissa asumistukimenoissa. 300 euron suojaosuuden on tarkoitus estää tuen välitön pieneminen, jos tuensaaja saa töitä.

"Sitten järjestelmässä saattaa olla jotakin pahemmin pielessä, jos menot eivät pienene talouden parantuessa - silloin huolestun"

–Jos saa vaikkapa 600 euroa tuloja, vain 300 euroa otetaan huomioon asumistuessa. Tämä on parantanut tuen määrää monilla, joilla on työtuloja, Jauhiainen selventää Uudelle Suomelle.

–Sillä on aina tavallaan hinta. Kun otetaan suojaosa käyttöön, kannustavuus paranee, mutta tukikustannukset nousevat.

Kelasta arvioitiin vuonna 2016, että ilman vuoden 2015 alun lakiuudistuksia, joiden osa suojaosan käyttöönotto oli, yleisen asumistuen kustannukset olisivat olleet noin 20 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2015 toteutunut 1,7 miljardia euroa. Pelkkä suojaosan jättäminen pois olisi vähentänyt kuluja noin kuudella prosentilla, joten se on vain osa kulujen nousua.

Kannustinloukkujen purkaminen on yksi hallituksenkin nimeämistä työllisyyshaasteista ja niihin kiinnitti huomiota myös OECD Suomi-raportissaan. Jauhiaisen mukaan hyvä kysymys on sekin, kuinka suureen kannustavuuteen Suomella lopulta on varaa. Esillä on ollut esimerkiksi suojaosien lisäys. Jauhiainen kuitenkin muistuttaa, että asumistuki on tarkoitettu pienituloisille.

Edellisen uudistuksen ja suojaosan noston jäljiltä tuen piiriin on ilmestynyt esimerkiksi perheitä, joiden tulot nousevat reiluun 2000 euroon kuukaudessa, mikä ei kokonaiselle perheelle ole kovin paljon. Tällaisia lukuja ei kuitenkaan aiemmin asumistuensaajien joukossa juuri ollut.

Jauhiainen sanoo, että pienituloisten asumista on joka tapauksessa tuettava tulevaisuudessakin tavalla tai toisella, jotta kaikilla olisi katto pään päällä, sillä asumistuki on pienituloisille erittäin tärkeä. Hän ei usko tuen loppumiseen, mutta jonkinlaisia rajoituksia tukeen voi tulla. Suojaosan lisäksi hän arvelee, että pohdinnassa voi olla neliövuokraleikkuri.

Lisäksi Jauhiainen huomauttaa, että ainakin toistaiseksi Suomessa on eri järjestelmä eläkkeensaajille ja pienituloisten asumista tuetaan myös toimeentulotuesta erilaisilla säännöillä ja maksimivuokrilla verrattuna asumistukijärjestelmään. Voikin olla mielekästä keskustella yhden järjestelmän mahdollisuudesta.

Jauhiainen ei usko, että Suomi ottaa mallia länsinaapurista, vaikka siellä asumistukimenot ovatkin paljon pienemmät. Ruotsissa on hyvin tiukat asumistuen kriteerit. Yli 29-vuotiaat yksin asuvat eivät saa lainkaan asumistukea, ja sitä nuoremmatkin enintään 130 euroa kuukaudessa. Jauhiainen huomauttaa, että Suomea ja Ruotsia on vaikea verrata toisiinsa hyvin erilaisten vuokra-asuntomarkkinoiden takia.

–Ruotsissahan on tavallaan säännellyt vuokramarkkinat, kun meillä on vapaat markkinat. Tavallaan Ruotsissa jossain määrin sääntelyllä pyritään turvaamaan asumista. Suomessa taas on lähdetty enemmän siihen, että on vapaat markkinat ja asukkaalle maksettava tuki.

Jauhiaisen mukaan asumistukimenojen kasvua tutkitaan kaiken aikaa ja yritetään selvittää sen tarkempia syitä. Hän odottaa mielenkiinnolla, mitä menoille tapahtuu nyt, kun talous on kääntynyt kasvuun. Hän pitää todennäköisenä, että menot alkavat pienentyä, kun ajat paranevat ja ihmiset siirtyvät työttömyydestä työhön.

–Jos menot eivät sittenkään pienene, minua alkaa huolestuttaa. Sitten järjestelmässä saattaa olla jotakin pahemmin pielessä.

