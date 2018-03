Trump virittelee ilkeää tullitemppua EU:lle? Ministeri: ”Jännittyneenä odotamme twiittiä”

Tuore ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) vannoi panevansa myyntihampaat suuhun. Kauppaa syntyi heti ensimmäisellä vienninedistämismatkalla Afrikkaan, mutta nyt yllä leijuu kauppasodan uhka.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti kaksi viikkoa sitten panevansa ulkomaiselle teräkselle ja alumiinille tuontitullit. EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on neuvotellut USA:n kauppaministerin kanssa poikkeuksia EU-maille. Jos tulosta ei tule, Euroopan komissio on laatinut jo listan tuotteista, joihin se iskee omat tullinsa. Lue lisää: Trump toteutti uhkauksensa: Terästullit käyttöön pikaisesti

–Kyllä me aika jännittyneitä odotamme, mitä Malmström twiittaa. Näin hän sen nimittäin sitten ilmoittaa, Virolainen sanoo keskiviikkoaamupäivänä Uudelle Suomelle.

Alla Malmströmin keskiviikkoiltana julkaisemat twiitit. Juttu jatkuu twiittien alla.

Good meeting here in snowy Washington DC with Secretary of Commerce Wilbur Ross. We have agreed to launch immediately a process of discussion with President Trump and the Trump Administration on trade issues of common concern... 1/2

— Cecilia Malmström (@MalmstromEU) March 21, 2018