Varoituksia susista eduskunnassa – Ministeri: Pakkotilanteessa saa ampua

Yltyvät varoitukset Suomen susitilanteesta nousivat esille tänään eduskunnan kyselytunnilla. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) huomautti, että pakkotilanteessa eläimen saa ampua.

Laaja rintama kansanedustajia on alkanut vaatia hallitusta puuttumaan Suomen susitilanteeseen ja asia on nostettu toistuvasti esiin eduskunnassa talven aikana. Susista on tehty ainakin kolme kirjallista kysymystä ja toimenpidealoite, jolla on allekirjoittajia niin hallituksesta kuin oppositiosta.

Lue lisää: Varoitukset Suomen susikannasta yltyvät – Luonnonvarakeskus: ”Tilanne on muuttunut viime talvesta”

Kyselytunnilla asian nosti esiin Mats Nylund (r.), jonka eduskuntaryhmä teki aiemmin asiasta kirjallisen kysymyksen. Nylund huomautti, että päiväkotienkin pihoilla on liikkunut susia. Hänen mukaansa kunnissa on jouduttu järjestämään jopa koulukuljetuksia susien vuoksi.

Leppä rauhoitteli, että asiaa hoidetaan kahden linjan kautta: poliisi voi tarvittaessa lopettaa suden ja lisäksi on vahinkoperusteinen kiintiö, jonka perusteella voi hakea kaatolupia. Kiintiö on 53 sutta metsästysvuosina 2016–2018.

Hanna Halmeenpää (vihr.) huomautti, että pelkkä susien liikkuminen Pohjanmaalla ei ole uhka, mutta vaaratilanteet pitää ratkaista. Hänen mukaansa Suomen järjestelmä on kattava. Halmeenpää kysyi, onko Suomessa yhtään suden aiheuttamaa vaaratilannetta, jota ei olisi saatu ratkaistua.

Leppä vastasi, että ei ainakaan pidä olla. Hänen mukaansa poliisi on tehnyt hiljattain yhtenäiset toimintaohjeet koko maahan ja yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen, tutkijapuolen ja riistahallinnon kanssa on vahvistettu. Leppä painotti, että kansalaisten pitää saada elää turvallisin mielin ja uhkaavasti käyttäytyviä eläimiä pitää saada poistaa.

Antti Kurvisen (kesk.) mukaan monet kokevat ”suurena epäoikeudenmukaisuutena” sen, että jos susi hyökkää pihalla kotieläimen kimppuun, ei voi oikein tehdä mitään.

–Ihmisen järki sanoo, että pitää toimia, mutta riski on rikossyytteestä, jos eläimen tappaa ja ampuu, kuten sellainen peto pitää silloin tappaa ja ampua.

Kurvinen sanoi ymmärtäneensä, että Ruotsissa pihalle tulevan suden saa ampua, jos se uhkaa ihmistä tai kotieläintä. Hän halusi tietää, voidaanko samanlainen lainsäädäntö saada myös Suomeen.

Leppä antoi ymmärtää, että laki on jo nykyisellään vastaava Suomessa.

–Meillä on tältä metsästyskaudelta muutama tapaus tämän tyyppisistä tilanteista, joissa on pakkotilapohjalta tuo hyökkäävä petoeläin lopetettu. Poliisi on ne kaikki tutkinut ja niistä on ainakin kaksi kappaletta omassa tiedossani olevia syyttämättäjättämispäätöksiä. Se on aivan oikea toimenpide. Juuri näin pitää toimia, Leppä vastasi.

Leppä huomautti, että on kaikkien tahojen etu tutkia tapaukset.

–Silloin kun pakkotilanteesta on kysymys, meillä on yksiselitteisen selvä lainsäädäntö ja siitä on ihan oikeat viranomaisen tulkinnat ja oikeuslaitoksen tulkinnat myöskin.

Lue myös: Suomen susitilanne huolestuttaa: ”Käsissämme on kahta suurempi ongelma”