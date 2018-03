Kansanedustajan kysymys veti ministerinkin vakavaksi: Ruotsi maksaa jo korvauksia – Suomi pakkosteriloi edelleen

Vihreiden ja vasemmistoliiton riveistä vaaditaan muutosta translakiin, johon Suomessa yhä kuuluu pakkosterilisaatio. Ministeri Saarikko (kesk.) kuitenkin lyttäsi vaatimuksen.

Perhe ja peruspalveluministeri Saarikko totesi, ettei voi henkilökohtaisesti kiistää Jani Toivolan (vihr.) ja Silvia Modigin (vas.) huomioita, mutta translaki ei ole nykyisen hallituksen työlistalla.

Asian nosti torstain kyselytunnilla esiin Toivola, joka viittasi Ruotsin parlamentin tuoreeseen päätökseen maksaa korvauksia 600–700 transihmiselle, jotka on aikanaan pakkosteriloitu.

– Korvauksia maksetaan, koska tiedostetaan, että kyseessä on raskaimman luokan ihmisoikeusloukkaus ihmisten kehollista koskemattomuutta kohtaan. Samaan aikaan Ruotsin naapurissa, meillä Suomessa, pakkosterilisaatio on edelleen lain sanelema ehto ja yhteiskunnan hiljaisesti hyväksymä toimenpide. Tähän on saatava muutos, Toivola sanoi.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on toistuvasti vaatinut Suomea puuttumaan translakiinsa. Myös Väestöliitto on ilmoittanut kannattavansa sukupuolen moninaisuuden tunnustavan lainsäädännön valmistelua. Väestöliitto huomauttaa, että Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ei ole lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6.4.2017 antaman päätöksen mukaan transihmisten pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus.

Toivola vaati, että Suomi toteuttaa laajamittaisen translain kokonaisuudistuksen, joka ei vaadi pakkosterilisaatiota ja joka lähtökohtaisesti erottaa toisistaan lääketieteellisen ja juridisen prosessin. Toivolan mukaan kyseessä on äärimmäisen vakava ihmisoikeuskysymys.

Ministeri tunnusti, että kysymys on tärkeä, hyvin vaikea ja koskettava ja Suomi on saanut asiasta kansainvälisiä huomautuksia ihmisoikeusnäkökulmasta. Hän muistutti, että Sipilän hallitus on kuitenkin poistanut translaista naimattomuuspakon. Saarikko sanoi olevansa hyvillään avoimemmasta yhteiskunnallisesta keskustelusta ja ihailevansa niiden rohkeutta, jotka ovat uskaltaneet kertoa oman tarinansa vaietusta ja kipeästä aiheesta.

– Translainsäädännön uudistusta tällä vaalikaudella ei ole sinällään odotettavissa. Sinällään valmius ministeriössä siihen kyllä on olemassa, Saarikko muotoili.

Toivola huomautti, että Norjassa on malli, jonka mukaan 6–15-vuotiaat voivat korjata juridisen sukupuolensa vanhemman suostumuksella. Hän huomautti, että kouluterveyskyselyssä epäasiallista kohtelua, kiusaamista, häirintää ja uhkailua ilmoitti kokeneensa peräti 88 prosenttia transnuorista.

Saarikko totesi transihmisten joutuvan yhteiskunnassa stereotyyppisen suhtautumisen sortamaksi. Hän sanoi pitävänsä tätä ”vakavana ja erittäin ikävänä lapsiin kohdistuvana henkisenä väkivaltana”.

– Valitettavasti voi myös olla niin, että pelkkä lainsäädäntö ei korjaisi noita asennemuutoksia vaan tarvitaan rohkeutta ja avoimuutta puhua näistä asioista ja tunnistaa tällainen ilmiö keskuudessamme, joka ei ole ihmisen oma valinta, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan Suomen historia asiassa ei ole sen kunniakkaampi kuin Ruotsin. Silvia Modig huomautti, että ero on siinä, että Ruotsissa on kyse historiasta ja Suomessa nykypäivästä.

– Onko todella niin, että hallituksessa ei ole valmiutta poistaa lainsäädännöstämme vaatimusta, että pakkosterilisoidaan yksi tietty ihmisryhmä? Se on aivan käsittämätöntä, Modig sanoi.

– Jos tämän hallituksen yhteinen arvomaailma ei mahdollista translain kokonaisuudistusta, niin ettekö te ole valmiita poistamaan sitä yksittäistä vaatimusta, niin että ketään ei pakkosterilisoida Suomessa 2018?

Saarikko myönsi, ettei voi henkilökohtaisesti kiistää huomioita ja huolta liittyen lisääntymiskyvyttömyysvaateeseen, transihmisten asemaan sekä kokemuksiin ja henkisiin kärsimyksiin.

–Totean kuitenkin, että kysymys ja yhteiskunnallisen hyväksymisen ilmiö ja tarve on ehkä lainsäädäntöä laajempikin ja on oleellista, että tämänkaltaiset, ehkä erityisiksi vielä luonnehdittavat, tilanteet otetaan huomioon vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, kun ihmiset lapsuudessa ja nuoruudessa ja heidän vanhempansa etsivät vastauksia tämänkaltaisten ihmisten kunnialliseen ja oikeudenmukaiseen huomiointiin. Hallituksen kokonaisnäkemys asiassa on kuitenkin ollut se, että tätä lainsäädäntöä ei tämän hallituksen työlistalta löydy, Saarikko vastasi.

Amnestyn mukaan Suomessa sukupuolenkorjausprosessiin hakeutuu vuosittain satoja henkilöitä ja Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe heille syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi.

Kysymys translain epäkohdista nousi esiin myös nuorten parlamentin kyselytunnilla, joka on parhaillaan käynnissä eduskunnassa.