Kelan lehti: Pohjoismainen hyvinvointivaltio ottaa jo enemmän osumaa kuin ymmärrämme – siksi Hjallis Harkimo avautuu nyt rakentamisesta

Suomessa arvioidaan virheellisesti, että niin sanotut megatrendit eivät ainakaan vielä vaikuttaisi Suomeen voimakkaasti. Näin sanoo Kelan Sosiaalivakuutus-lehdessä Sitran strategiajohtaja Paula Laine, joka seuraa työkseen maailman suuria murroksia.

Laineen mukaan megatrendit eli esimerkiksi työn murros, demokratian rapautuminen ja talouden ahdinko ovat jo nyt täällä. Hänen mukaansa pohjoismainen hyvinvointivaltio ja siihen ytimellisesti kuuluva sosiaaliturva ovat jo ottaneet iskuja vastaan. Tästä esimerkkinä toimii Laineen mukaan Kelan maksama asumistuki, jonka kulut ylittivät viime vuonna ensimmäistä kertaa kahden miljardin euron rajan. Menot kasvoivat myös 2017, vaikka viitteitä nousun tasoittumisesta onkin.

– Olemme nyt jo siinä tilanteessa, että pohjoismaiselle hyvinvointivaltiollemme pitää pikaisesti tehdä jotakin, jos tulevaisuuden hyvinvointi aiotaan rakentaa sen pohjalle, Laine sanoo Sosiaalivakuutus-lehdelle.

– Kaikki meistä joutuvat tekemään megatrendien seurauksen myös henkilökohtaisia ratkaisuja.

Yksi megatrendeistä on kaupungistuminen. Tämän vuoksi Sosiaalivakuutus on kuullut myös kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimoa (kok.), joka tunnetaan myös rakennuttajana. Harkimon mukaan häntä huolettaa asumisen kalleus, mihin myös asumistukimenojen kasvu osin linkittyy. Kelan lehden mukaan asumisen hinta on yhä tärkeämpi muuttuja, kun kaupungistuminen etenee.

Rakennuttaja Harkimo syyttää rakentamisen hitaudesta ja kalleudesta tiukkaa sääntelyä. Rakentamisen kalleus näkyy suoraan asumisen hinnassa.

– Rakentamisen tuottavuus on heikko, kun normien vaatimukset pitää täyttää. Jokaiselle rakennukselle pitää tehdä parkkipaikat ja pommisuojat miettimättä, onko se tarpeen. Lisäksi tonttimaa on pääkaupunkiseudulla hirveän kallista ja kaavoitus hidasta, Harkimo sanoo.

Tämänsuuntaisia johtopäätöksiä tehtiin myös tällä viikolla julkaistussa, valtioneuvoston tilaamassa tutkimuksessa. Pellervon taloustutkimuksen mukaan asumisen hintaa nostaa erityisesti tarjonnan puute, mitä voitaisiin helpottaa muun muassa järkevöittämällä sääntelyä.

Harkimo nostaa lisäksi esiin, että rakentamisen hinnasta jopa 43 prosenttia eli lähes puolet voi olla veroja. Tämän luvun on tuonut julkisuuteen Rakennusteollisuuden entinen toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, jonka mukaan satunnainen kaduntallaaja ei varmasti uskoisi asiaa, jos äkkiseltään luvusta kuulisi. Lue lisää: ”Yksikään ihminen kadulta ei usko tätä” – Rakennuspomo avautuu asumisen hinnanmuodostuksesta Suomessa

Harkimo arvelee, että poliittinen järjestelmä ei nykyisellään kykene parantamaan tilannetta. Sitran Paula Laine puolestaan katsoo, että ”Suomella on maailman parhaat lähtö­asetelmat megatrendien tuomien muutosten kohtaamiseen”, kunhan päättäjät uskaltavat olla megatrendejä ovelampia.

– Meidän ei kannata lukita ajatuksia ja etuusjärjestelmiä liikaa. Voi esimerkiksi olla, että kaupungistumisen rinnalla harvaan asutuilta seuduilta löytyykin vahvuuksia, kun aikaa kuluu, hän sanoo.

