Kunnan luottokortti viuhui Alkossa – Avautuminen päättäjien viinaksista johtamassa lautakunnan erottamiseen pikkukunnassa?

Kemiönsaarelainen kunnanvaltuutettu Janne Salonen (sit.) joutui hankaluuksiin kerrottuaan blogissaan päättäjien alkoholikestityksestä. Saaristokunnan tilintarkastuslautakunta, jonka varapuheenjohtaja Salonen on ollut, saatetaan nyt erottaa, jotta lautakunta pääsee Salosesta eroon.

Salonen tarkasteli alkuvuodesta julkaisemassaan blogissa kriittisesti kunnanvaltuuston seminaaripäivän alkoholitarjoilua ja muita kuluja. Reilun vuorokauden seminaari maksoi hänen mukaansa kaikkiaan noin 15 000 euroa, mistä alkoholiin kului noin tuhat euroa – Salosen mukaan päättäjille hankittiin noin yhdeksän alkoholiannosta nuppia kohti.

– Matkalle varustauduttiin käymällä Alkon ja kaljakaupan kautta: 4 kpl kolmen litran viinipäniköitä ja kaksi 20 tölkin pakettia Karhua kunnan luottokortilla, hän aloitti listauksensa.

Yleisradio teki Salosen blogista uutisen, jossa kunnanjohtaja Anneli Pahta puolusti kestitsemistä normaaliksi käytännöksi ja kuvasi sen olevan myös palkinto kuntapoliitikoille.

Kunnanvaltuustossa ja tarkastuslautakunnassa blogia ei kuitenkaan katsottu hyvällä, Salonen kertoo nyt uudessa blogissaan.

– Kyseinen blogi on nyt johtamassa Kemiönsaaren tarkastuslautakunnan erottamiseen. Oikeastihan se on johtamassa minun erottamiseeni mutta koska kuntalaki suojaa yksittäistä lautakuntamiestä erottamiselta hänen ”poliittisten mielipiteidensä” vuoksi, koko poppoo saa lähteä ja muut sitten nimetään uudelleen, Salonen kirjoittaa.

Kunnanhallituksen esityslistoista ilmenee, että tarkastuslautakunta keskusteli Salosen blogista kokouksessaan, jossa Salonen ei itse ollut paikalla.

Pöytäkirjan mukaan ”Salonen on muiden lautakunnan jäsenten tietämättä selvittänyt ja julkisesti mediassa kyseenalaistanut” valtuustoseminaarin kustannukset. Lautakunnan muut jäsenet olivat pöytäkirjan mukaan yksimielisiä siitä, että Salonen toimi hyvien tapojen vastaisesti ja aiheutti ”huomattavaa kielteistä julkisuutta kunnalle”. Lautakunnan mielestä Salonen oli horjuttanut paitsi lautakunnan luottamusta valtuuston edessä myös lautakunnan sisäistä luottamusta.

– Lautakunnan tehtäviin ei kuulu valtuuston toiminnan arviointi, dokumentissa todetaan.

"Hetkinen. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan pitäisi hyväksyttää bloginsa etukäteen lautakunnalla?"

Tilintarkastuslautakunta valvoo kunnan hallintoa ja raportoi valtuustolle.

Lautakunnan muut jäsenet päättivät esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että hallitus asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään tarkastuslautakunnan luottamusta ja toimintakykyä. Tällainen valiokunta voi esittää kunnan toimielimen luottamushenkilöiden erottamista.

Kunnanjohtaja Anneli Pahta kertoo Uudelle Suomelle, että asiassa on kyse tarkastuslautakunnan sisäisestä luottamuksesta ja vyyhtiin liittyvät päätökset tekee kunnanvaltuusto. Pahtan mukaan hänen roolinsa virkamiehenä on teknisesti saattaa ehdotus kunnanvaltuuston päätettäväksi. Tilapäisen valiokunnan asettamista ei Pahtan mukaan varsinaisesti esitä kunnanhallitus, vaan prosessi on lähtöisin tarkastuslautakunnasta.

Pahta ei halua ottaa kantaa siihen, onko tilapäisen valiokunnan asettamisen tarkoituksena erottaa lautakunta eli Janne Salonen, kuten Salonen blogissaan esittää.

– Se, mitä valiokunta juridisesti tekee, on että se selvittää ja valmistelee asiaa ja tekee sitten ehdotuksen kunnanvaltuustolle, Pahta sanoo.

Myöskään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu Kristian Lindroos (r.) ei halua kommentoida asiaa ”prosessin ollessa käynnissä”.

Kunnanjohtaja Pahta kertoo, että mikäli valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, se selvittää muun muassa sitä, onko lautakunnan jäsenten eli poliitikkojen välinen luottamus kunnossa ja onko lautakunnalla edellytykset jatkaa toimintaansa.

Jos valiokunta esittää kunnanvaltuustolle lautakunnan jäsenten erottamista, ja valtuusto tekee päätöksen erottamisesta, koskee päätös kaikkia toimielimen jäseniä. Toinen kuntalain mahdollistama vaihtoehto on pelkän puheenjohtajiston erottaminen.

Janne Salonen ihmettelee blogissaan lautakunnan perusteluita luottamuksen menettämiselle.

– Hetkinen. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan pitäisi hyväksyttää bloginsa etukäteen lautakunnalla? Valtuutettu ei voi kirjoittaa kunnan rahankäytöstä ilman, että tämän lautakuntapaikka vaarantuu? Raskauttavaksi asian tuntuu tekevän että juuri tarkastuslautakunnan jäsen nostaa esille keskustelun kunnan yhteisten varojen käytöstä, hän kummastelee.

Salonen toteaa bloginsa kommenteissa, että ei itse päässyt mukaan kyseiselle valtuustomatkalle.

– Jos olisin [osallistunut], olisin epäilemättä itsekin nauttinut tarjoilusta, hän lisää.

Valtuutettu toivoisi kunnalleen ohjeistusta siitä, millainen tarjoilu ja rahankäyttö on soveliasta veronmaksajien rahoilla toimittaessa. Kemiönsaaren nykyistä luottokortin vinguttelua hän pitää liian vapaamuotoisena mallina.