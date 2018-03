Uusi vaatimus susipolitiikan muuttamisesta: ”Kanta on räjähtänyt käsiin joka puolella Suomea”

Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen ja Mikko Kärnä haluavat saada petoeläinkannat lainmuutoksella kuriin Suomessa.

–Susikanta on räjähtänyt käsiin joka puolella Suomea, ja uusia havaintoja tulee ihmisiltä koko ajan, he toteavat tiedotteessaan.

Kurvisen ja Kärnän mukaan ihmisten turvallisuuden tunne on nyt kärsinyt suuresti.

–Sudet ovat alkaneet liikkua yhä rohkeammin asutuskeskuksiin ja ihmisten elinpiiriin. On välttämätöntä ottaa susipolitiikassa huomioon ihmisten pelkotilat. Lakia täytyy muuttaa siihen suuntaan, että petoeläimen tappaminen olisi mahdollista pakkotilassa silloin, kun se tulee ihmisasutuksen lähettyville ja välittömästi uhkaa ihmisten tai kotieläinten turvallisuutta, Kurvinen sanoo.

Kärnän mukaan petopolitiikassa pitäisi päästä myös metsästäjien kanssa hyvään yhteistyöhön ja saada siten yhteinen käsitys petokannoista.

Varoitukset Suomen susitilanteesta nousivat esille torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) linjasi, että pakkotilanteessa eläimen saa ampua.

Laaja rintama kansanedustajia on alkanut vaatia hallitusta puuttumaan Suomen susitilanteeseen ja asia on nostettu toistuvasti esiin eduskunnassa talven aikana. Susista on tehty ainakin kolme kirjallista kysymystä ja toimenpidealoite, jolla on allekirjoittajia niin hallituksesta kuin oppositiosta.

Lisää aiheesta:

Varoituksia susista eduskunnassa – Ministeri: Pakkotilanteessa saa ampua

Varoitukset Suomen susikannasta yltyvät – Luonnonvarakeskus: ”Tilanne on muuttunut viime talvesta”

Suomen susitilanne huolestuttaa: ”Käsissämme on kahta suurempi ongelma”