10 kansalaisen merkittävää tekoa: Pystyisitkö johonkin näistä ilmaston hyväksi?

Lentomatkustaminen. Lihansyönti. Ylimääräinen asumistila. Siinä muutamia suomalaisten ilmastokuormaa merkittävimmin kerryttäviä elämänvalintoja, joiden harkitsemiseen kehotetaan muun muassa Sitran alkuvuoden ekotekokampanjassa. Myös konmaritus voi olla ekoteko.

Uusi Suomi kysyi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston asiantuntijoilta listaa merkittävimmistä ekoteoista, joita kansalaiset voisivat tehdä halutessaan vähentää ilmastolle aiheuttamaansa kuormitusta. Sitran johtava asiantuntija Anu Mänty kertoo, että emme ole vielä harjaantuneita tunnistamaan oman hiilijalanjälkemme kokoa, koska helpot tavat mitata omaa jälkeä ovat puuttuneet. Juuri tämän takia Sitra avasi 100 fiksua tekoa -kampanjansa ja siihen liittyvän elämäntapatestin.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 68 prosenttia syntyy kotitalouksien kulutuksesta eli siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme. SYKE:n tuoreen raportin mukaan suomalaiset voisivat leikata päästöjään jopa 37 prosenttia olemassa olevilla ratkaisuilla.

– Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalanjälkemme, Mänty sanoo.

Mänty korostaa, että usean alla listatun teon kohdalla kuluttajan on mahdollista saada myös merkittäviä taloudellisia säästöjä. Moni ilmastoystävällinen teko myös parantaa terveyttä.

– Kaikki teot eivät sovi kaikille kaikissa tilanteissa. Toisaalta elämässä on päätöksentekohetkiä, joissa voi suuresti vaikuttaa omiin jalanjälkiinsä, esimerkiksi silloin, kun muuttaa, Mänty kertoo.

– Ilmastonmuutosta merkittävästi hillitseviä valintoja tehdään harvoin, jopa vain muutaman kerran elämässä.

Suurilla valinnoilla kuten esimerkiksi muuttamalla kymmenen neliötä pienempään asuntoon, luopumalla omasta autosta, siirtymällä vegaaniksi, ostamalla pelkkää kierrätettyä ja pitämällä tuhannen euron edestä palkattomia vapaapäiviä, voi keskivertosuomalainen pudottaa hiilijalanjäljestään 46 prosenttia, Mänty listaa Sitran laskelmien pohjalta.

Myös helposti ja välittömästi toteutettavissa olevilla teoilla voi olla suuri vaikutus. Muuttamalla sähkösopimuksen tuulisähköksi, kulkemalla kesäkaudella töihin pyörällä auton sijaan, viettämällä yhden lomaviikonlopun kotona auto- ja hotellimatkan sijaan, osallistumalla vegaanihaasteeseen ja antamalla lahjaksi vain tarpeellista pienenee keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki 14 prosenttia vuodessa.

10 ekotekoa. Olisitko itse valmis ryhtymään johonkin näistä? (Tekojen mainitut vaikutukset hiilijalanjälkeen perustuvat Sitran laskelmiin.)

1. Lentämisestä luopuminen

Lentämisen vaikutus hiilijalanjälkeemme on Sitran mukaan ”täysin omassa luokassaan”, mikä havainnollistuu lentomatkustajalla ylivertaisen suurena pylväänä elämäntapatestissä.

Jättämällä yhden kaukomatkan väliin hiilijalanjälkesi pienentyy jopa 23 prosenttia vuodessa. Samalla voi säästyä rahaa. Kotimaan matkailu on hiilijalanjäljen kannalta keveämpää etenkin, jos liikut junalla tai muilla julkisilla liikennevälineillä.

Ruotsissa on jo otettu käyttöön lentovero, jonka tarkoituksena on hillitä lentomatkustamisen kasvua.

2. Vaihda pienempään asuntoon, jos muutat

Muuttamalla kymmenen neliömetriä tiiviimpään asuntoon pienennät hiilijalanjälkeäsi noin seitsemällä prosentilla vuodessa. Säästö syntyy vähentyneistä rakennus- ja ylläpitokuluista. Neliöiden vähennys näkyy myös joka kuukausi sähkö- ja lämpölaskussa sekä vastikkeessa tai vuokrassa.

3. Muuta lähemmäksi

Jos työmatkasi lyhenee kymmenellä kilometrillä, pienenee hiilijalanjälkesi 4,5 prosenttia vuodessa. Jos miljoonan suomalaisen matka lyhenee, säästyy 46 000 henkilön hiilijalanjälki vuodessa. Harkitse siis muuttamista lähemmäksi työpaikkaa, jos olet muuttamassa.

4. Ala energiantuottajaksi

Asentamalla taloosi 18 neliömetrin verran aurinkopaneeleja henkilöä kohden pienennät hiilijalanjälkeäsi kahdeksan prosenttia vuodessa. Jos miljoona suomalaista tekee näin, säästyy 82 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki.

Vaikka pelkkä aurinkoenergia ei Suomessa riitä talouden tarpeisiin ympäri vuoden, kesällä sitä on mahdollista tuottaa jopa yli tarpeen. Alkuinvestoinnin jälkeen saat käyttöösi ilmaista energiaa lähes ympäri vuoden.

5. Maalämmön käyttäminen

Sitran mukaan uusista omakotitaloista jopa puoleen valitaan maalämpö – onhan se uusiutuvaa ja edullista energiaa kotipihasta. Maalämpöpumpun avulla hiilijalanjälkesi pienenee noin 15 prosenttia vuodessa. Jos miljoona suomalaista ottaa käyttöön maalämpöpumpun, säästyy 150 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki.

Lisäksi alkuinvestointien jälkeen maalämpö voi pienentää lämmityskustannuksia jopa 80 prosenttia. Kaukolämpöverkon piirissä maalämpöpumpun asentaminen ei ole suositeltavaa.

6. Omasta autosta luopuminen

Pystytkö jakamaan kyytejä naapurin kanssa? Asutko joukkoliikenteen ulottuvissa? Vaihtaessasi oman auton käytön julkisen liikenteen, yhteiskäyttöautojen, kimppakyytien ja vaikka kaupunkipyörien yhdistelyyn hiilijalanjälkesi voi pienentyä 9 prosenttia. Jos miljoonaa suomalaista tekee näin, säästyy 90 000 asukkaan hiilijalanjälki.

7. Vegaaniksi ryhtyminen

Vegaaniksi siirtymällä voi pienentää hiilijalanjälkeään 12 prosenttia vuodessa lihaa sisältävään ruokavalioon verrattuna. Säästö vastaa 5500 autoilukilometriä. Päästöjä syntyy märehtijöiden aiheuttamien kasvihuonepäästöjen vähentyessä.

Vegaanius on helpottunut erikoistuotteiden lisääntyessä kaupoissa ja vegaanisten annosten yleistyessä ravintoloissa. Vegaanius voi myös säästää ruokakuluissa, sillä vihannekset, viljat, palkokasvit ja juurekset ovat edullisia.

8. Kasvisruokavuosi tai kasvisruokapäivät

Myös hieman vähemmän sitoutumista vaativista ruokavalion muutoksista on apua. Vuosi kasvisruokavaliolla pienentää hiilijalanjälkeä yhdeksän prosenttia vuodessa. Kolme viikoittaista kasvisruokapäivää puolestaan tuo kuuden prosentin leikkauksen vuotuiseen hiilijalanjälkeen.

9. Konmarita

Kodin järjestämisestä seuraa mielenrauha, sanoo japanilainen Marie Kondo. Konmarituksen mukaan kodista karsitaan ensin kaikki mikä ei tuota iloa, ja sen jälkeen uusia asioita hankitaan maltillisesti. Tämä pienentää hiilijalanjälkeä: kun ostat vain tarpeelliset asiat, pienenee hiilijalanjälkesi Sitran mukaan 14 prosenttia vuodessa.

Vaikutuslaskelma perustuu suomalaisten kotien tavaroiden hiilijalanjäljen keskiarvoon. Taustalla on tieto siitä, että käytämme aktiivisesti vain noin 20 prosenttia omistamistamme tavaroista – karsimisen varaa on siis noin 60–80 prosenttia elämänlaadun suuresti kärsimättä. Tavaravuorista eroon hankkiutumisen haaste on se, ettei käytetylle tavaralle ole yhtä paljon kysyntää kuin on tarjontaa.

10. Anna lahjaksi vain tarpeellista

Jos annat lahjaksi vain tarpeellista, pienenee hiilijalanjälkesi prosentin vuodessa. Tämä vastaa 500 autolla ajetun kilometrin päästöjä.

Meiltä kaikilta löytyy kaapin pohjalta lahjaksi saatuja tavaroita, joita ei ole koskaan käytetty, Sitra huomauttaa. Ota siis selvää, mitä lahjan saaja todella tarvitsee.