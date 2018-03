Petteri Orpo esittää isoa uudistusta sosiaaliturvaan: ”Kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esittää, että hallitus käynnistäisi kokeilun OECD:n suosittelemasta Britannian mallin mukaisesta yleistuesta.

Hän viittaa OECD:hen, joka arvioi Suomen maaraportissaan yleistuen vähentävän tehokkaasti tuloeroja ja köyhyyttä, sekä soveltuvan hyvin Suomen sosiaaliturvauudistuksen lähtökohdaksi. Myös eriarvoisuutta käsitellyt professori Juho Saaren työryhmä esitti aiemmin tällä viikolla raportissaan minimitason etuuksien yhtenäistämistä yhdeksi perusturvalaiksi kannustinloukkujen ja väliinputoamisten vähentämiseksi.

Petteri Orpo linjasi tiedotteessaan lauantaina, että sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke.

–Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään. Uskon, että yleistuen kokeilu palvelisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua, hän sanoo.

Britanniassa on selkeytetty sosiaaliturvaa yhdistämällä eri tukimuotoja yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi, joka sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tulojen noustessa yleistuki vähenee tasaisesti samoin kuin perustulokin, mutta keskeinen ero on yleistuen vastikkeellisuus. Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

–Uudistuksen keskeisin tavoite on poistaa esteet työllistymisen tieltä, ja sosiaaliturvan on kyettävä tulevaisuudessa myös joustavasti yhdistämään työtä ja turvaa. Siksi samalla mukaan tarkasteluun on otettava myös yksinyrittäjät, Orpo huomauttaa.

Orpon mukaan uudistuksessa on olennaista pitää kiinni sekä työnteon kannustimista että riittävästä turvan tasosta.

- Sosiaaliturvan vastikkeellisuus tarjoaa mahdollisuuden säilyttää tuet pohjoismaisella tasolla ilman että työnteon kannustimet merkittävästi vähenisivät, hän perustelee.

Tulorekisterin mahdollistava ajantasainen tulojen seuranta luo tekniset edellytykset työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiselle. Orpo kuitenkin huomauttaa, että tulorekisteri ei yksin poista monimutkaisen sosiaaliturvamme kannustinloukkuja. Hän kannustaa hallitusta lähtemään pikaisesti selvittämään yleistuen soveltuvuutta Suomeen. Kokeilu voidaan Orpon mukaantoteuttaa osana hallituksen Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanketta (TOIMI-hanke).

OECD ei raportissaan kuitenkaan pitänyt perustulomallia riittävän kannustavana. Nykytasoinen perustulo ei OECD:n mukaan poistaisi asumistukien tarvetta pienituloisilta, ja yhdistelmä loisi kannustinloukun etenkin osa-aikatyön vastaanottamiseen. Perustulon tason nostoa raportti ei myöskään pidä realistisena, sillä se nostaisi verotasoa.

OECD suositteli Suomelle vaiheittaista sosiaaliturvan uudistusta.

– Monia nykyjärjestelmän heikkouksia voidaan parantaa korvaamatta koko järjestelmää. Kokemukset esimerkiksi Ison-Britannian universal credit -järjestelmän ja Norjan NAV-uudistuksesta osoittavat, että suuret mullistukset voivat aiheuttaa suuria kustannuksia, raportissa todetaan.

Professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmä ehdotti viikolla, että perusturvan minimitason etuudet eli toimeentulotuki, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja asumistuki yhdistetään yhdeksi perusturvalaiksi vaiheittain ja tarkastellaan lisäksi asumistukijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta.

–Minimitason etuuksien yhtenäistäminen yhdeksi perusturvalaiksi mahdollistaa asiakkaalle selkeämmän tulonsiirtojärjestelmän, joka vähentää kannustinloukkuja ja väliinputoamisia, raportissa todetaan.

Hallituskumppani Sininen tulevaisuus vastasi Orpolle saman tien lauantaina.

–Sininen tulevaisuus on valmistellut uuden sosiaaliturvamallin. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on perässähiihtäjä. Orpo haluaa kokeilla uutta sosiaaliturvaa. Sininen perusturva on valmis ehdotus sosiaaliturvajärjestelmämme uudistamiseksi. Se ei vaadi minkäänlaista kokeilua, sillä se toimii. Sinisillä on valmis esitys, jonka voi ottaa käyttöön vaikka tänään, sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kuittasi tiedotteessa.

Siniset esittää, että sosiaaliturvassa otetaan käyttöön käänteinen tulovero. Siinä peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja osittain toimeentulotuki yhdistyvät ”Siniseksi perusturvaksi”, jota maksetaan palkan päälle. Kun palkka nousee riittäväksi, tukea ei enää makseta.

