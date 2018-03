Hallituskumppani kuittasi Petteri Orpolle heti sosiaaliturvasta: ”Perässähiihtäjä”

Sininen tulevaisuus kommentoi valtiovarainministeri Petteri Orpon ehdotusta Britannian mallin mukaisesta yleistuen kokeilusta purevin sanoin.

–Sininen tulevaisuus on valmistellut uuden sosiaaliturvamallin. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on perässähiihtäjä. Orpo haluaa kokeilla uutta sosiaaliturvaa. Sininen perusturva on valmis ehdotus sosiaaliturvajärjestelmämme uudistamiseksi. Se ei vaadi minkäänlaista kokeilua, sillä se toimii. Sinisillä on valmis esitys, jonka voi ottaa käyttöön vaikka tänään, sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kuittaa tiedotteessa.

Siniset esittää, että sosiaaliturvassa otetaan käyttöön käänteinen tulovero. Siinä peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja osittain toimeentulotuki yhdistyvät ”Siniseksi perusturvaksi”, jota maksetaan palkan päälle. Kun palkka nousee riittäväksi, tukea ei enää makseta.

Sininen tulevaisuus keventäisi myös pieni- ja keskituloisten verotusta ja uudistaisi yritysverotusta. Ennakkoverotuksesta on sinisten mukaan siirryttävä tuloksesta verottamiseen.

–Siniset ovat saaneet yrittäjävähennyksen läpi hallituksessa. Nyt esitämme uusia keinoja, joilla voi parantaa pk-yrittäjien asemaa. Haluamme poistaa esteitä kansankapitalismilta. Pienet osingot on vapautettava verotuksesta, Elo linjaa.

Sinisten puoluevaltuusto kokoontui tänään Helsingissä, jossa puolueen vero-ja sosiaaliohjelmat hyväksyttiin.

Petteri Orpo linjasi aikaisemmin lauantaina, että sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke.

–Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään. Uskon, että yleistuen kokeilu palvelisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua, hän sanoi.

