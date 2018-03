Asianajajalta tuli vahvistus: Carles Puigdemont on poistunut Suomesta

Katalonian entisen johtajan Carles Puigdemontin asianajaja Jaume Alonso-Cuevillas vahvisti lauantai-iltana tiedot siitä, että Puigdemont on lähtenyt Suomesta.

–Vahvistan, ettei Puigdemonta ole enää Suomessa. Hän tulee edelleen toimimaan asuinmaansa Belgian lakien mukaisesti, Alonso-Cuevillas tviittasi.

Confirmo que el President Puigdemont ja no és a Finlàndia.



Seguirà, com sempre, a disposició de la justicía belga, on te fixada la seva residència.