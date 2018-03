Kansanedustajan ulostulo suomalaisesta työelämästä: ”Osalle valta on vain mahdollisuus toteuttaa omia sadistisia metodeja”

Kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.) arvioi, että ”nöyryttämisen metodin” yleisyys työelämässä kertoo huolestuttavia asioita suomalaisten työyhteisöjen hyvinvoinnista. Hän viittaa viime viikolla nousseeseen kohuun elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen toimintatavoista.

Näyttelijät Pihla Viitala, Pamela Tola, Jessica Grabowsky, Matleena Kuusniemi, Saija Lentonen, Lotta Lehtikari, Manuela Bosco ja Rebecca Viitala ilmoittivat, etteivät enää aio esiintyä Louhimiehen elokuvissa. Naiset olivat kokeneet Louhimiehen ohjaustavan nöyryyttävänä ja alistavana ja poikkeuksellisena vallankäyttönä.

– Naisena olen lukenut paljastuksia suurta myötätuntoa tuntien. Kiitos rohkeista esilletuloista, kanssasisaret! Monille meistä naisista nämä paljastukset eivät valitettavasti tulleet yllätyksinä. Meistä moni on joutunut työskentelemään työyhteisöissä, jossa on joutunut sietämään epäasiallista käytöstä työpaikan menettämisen pelossa. Suu on helppo tukkia uhkauksella ja pelottelulla, Pelkonen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

–Se, miten laaja-alaista ja yleisesti hyväksyttyä nöyryyttämisen ”metodi” on ollut, kertoo jotain huolestuttavaa työyhteisöjemme hyvinvoinnista. Se puhuu kiistatonta kieltään, että olemme epäonnistuneet luomaan turvalliset puitteet nuorille tytöille ja naisille kasvaa vahvoiksi ja voimakkaiksi oman elämänsä sankareiksi. Viime aikojen paljastukset ovat tervetulleita. Vain läpinäkyvä työyhteisö voi olla hyvinvoiva työyhteisö, hän jatkaa.

Pelkosen mukaan Suomessa kaivataan kipeästi keskustelua vallan mukanaan tuomasta vastuusta. Hän korostaa, että minkä tahansa yhteisön vahvuus lepää hyvässä johtajuudessa ja kunnioittavassa vastavuoroisuudessa.

–Johtajalla – tiimin vetäjällä – on aina vastuu vallastaan. Paljastukset ovat tuoneet kipeästi näkyville, että osalle valta on ollut vain mahdollisuus toteuttaa omia sadistisia ”metodejaan”, hän toteaa.

Pelkonen korostaa, että johtajan tulisi luoda turvallisuus työyhteisöön, jotta jokainen osaaja saa keskittyä tekemään työnsä hyvin.

–Hyvän johtajan ei tarvitse pelotella tai kyykyttää. Jos johtaja luottaa työntekijöihinsä, arvostaa ja kunnioittaa heitä, työyhteisö haluaa antaa silloin parastaan. Hyvä johtajuus on hyvää ihmisyyttä.

Aku Louhimiehen on muun muassa kerrottu jättäneen naisnäyttelijäkaartin yöksi kylmään metsään, jotta nämä näyttäisivät kuvauksissa riutuneilta. Hän pyysi käytöstään anteeksi perjantai-iltana puheessaan elokuva-alan Jussi-gaalassa.

– Kiitos teille hyvät kollegat siitä, että olette käynnistäneet tällaisen vaikean prosessin. Ja kiitos, että olette lähteneet tuulettamaan koko alaa. Ja kiitos, että olette käynnistäneet muutoksen myös minussa. Haluan pyytää vielä tässäkin kerran anteeksi jokaiselta, jota olen työssäni loukannut, Louhimies sanoi.

Lue myös:

Aku Louhimieheltä tunteikas puhe Jussi-gaalassa: ”Ymmärrän, että olen aiheuttanut ahdistusta ja loukannut”

Professori tyrmäsi Louhimiehen perustelun radiossa: ”Ei se ole metodi vaan alistamista”