Ex-työministeri näyttää vihreää valoa Petteri Orpon avaukselle, mutta: ”Ikävä kyllä esimerkiksi aktiivimalli toimii päinvastoin”

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajan, entisen työministerin Tarja Filatovin (sd.) mukaan valtiovarain ministeri Petteri Orpon (kok.) ulostulo perusturvan tasojen yhtenäistämisestä on tervetullut ja vastaa monilta osin SDP:n valmistelemaa yleisturvamallia.

–Perusturvan uudistamista ei kannata hidastaa kokeilulla. Esimerkiksi työmarkkinatuen, sairauspäivärahan ja perhe-etuuksien yhdistäminen vaatii hieman lisärahaa, mutta samalla se purkaa byrokratiaa ja vähentää toimeentulotukimenoja. Kokonaisuudessaan kyse on lähes kustannusneutraalista toimesta, Filatov kommentoi tiedotteessaan.

Orpo esitti lauantaina, että hallitus käynnistäisi kokeilun OECD:n suosittelemasta Britannian mallin mukaisesta yleistuesta. Britanniassa on selkeytetty sosiaaliturvaa yhdistämällä eri tukimuotoja yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi, joka sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tulojen noustessa yleistuki vähenee tasaisesti samoin kuin perustulokin, mutta keskeinen ero on yleistuen vastikkeellisuus. Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

Filatovin mukaan on kannatettavaa, että ansiotulojen kasvaessa perusturva sopeutuu automaattisesti ansaittuihin tuloihin.

–Ikävä kyllä esimerkiksi hallituksen rakentama aktiivimalli toimii päinvastoin. Se työntää ihmisiä perusturvalta toimeentulotuelle, jossa on kaikkein pahimmat kannustinloukut. Eikä aktiivimalli ole suinkaan ainoa hallituksen esitys, joka lisää toimeentulotukiriippuvuutta, hän kommentoi.

Hallituksen sosiaaliturvapolitiikka näkyy Filatovin mukaan kuluvan vuoden budjetin arvioissa: talouden ennustetaan kasvavan ja työttömyyden alentuvan, mutta samaan aikaan budjetti ennustaa toimeentulotukimenojen kasvavan sekä niiden perheiden määrän lisääntyvän, jotka saavat toimeentulotukea.

–Hallituksen olisi ensisijaisesti arvioitava omien päätöstensä seurauksia ja korjattava muun muassa aktiivimallia jo tänä keväänä: turvaamalla työttömille aktiivitoimet ja vapauttamalla pitkäaikaissairaat kohtuuttomista velvoitteista, Filatov toteaa.

Hän korostaa, että perusturvan vastikkeellisuutta pohdittaessa on muistettava, että Suomen perusturva on jo nyt hyvin vastikkeellinen.

–Suurin ongelma on työttömien kohdalla se, että valtio on vetäytynyt aktiivitoimien järjestämisvastuusta. Esimerkiksi ammatillista työvoimakoulutusta tarjottiin edellisellä eduskuntakaudella yli 20 000 hengelle vuodessa. Nykyhallituksen aikana määrä on laskenut 5 000 henkeen.

Filatov moittii myös koulutukseen kohdistuvia leikkauksia.

–Koulutuksen alasajo on silkkaa typeryyttä, koska työmarkkinoilla näkyy jo pulaa osaavasta työvoimasta. Suomalaisen perusturvan suurin ongelma on siinä, että ensisijaista perusturva pitää täydentää liian usein toimeentulotuella. Tämä ongelma ei poistu, ellei perusturvan tasoa turvata.

