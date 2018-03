Suomalaiselta EU-asiantuntijalta lista ehdotuksia: ”Tulee keskittyä asioihin, mistä saamme eniten vastinetta rahoillemme”

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimissä European Political Strategy Centressä (EPSC) neuvonantajana sekä viestinnän tiiminvetäjänä työskentelevä Aura Salla linjaa, että unionin budjettineuvottelujen kynnyksellä suomalaisten on korkea aika esittää konkreettisia toimia siitä, miten unionin budjetti palvelee jatkossa suomalaisten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

–Lähtökohdan tulee olla, että unionin budjetin tulee keskittyä niihin asioihin, joita on järkevää hoitaa unionin tasolla ja mistä saamme eniten vastinetta rahoillemme, hän sanoo IL-blogissaan.

Salla itse luopuisi maataloustukien kierrättämisestä EU-budjetin kautta.

– Varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla maataloutta on välttämätöntä tukea tietyn tasoisen omavaraisuuden turvaamiseksi. Maatalouden sisämarkkinoita ei kuitenkaan ole tarpeellista suojata kierrättämällä rahaa unionin budjetin kautta, vaan markkinat voidaan järjestää toimiviksi valtiotukisäännöksillä, jolloin jokainen jäsenmaa hoitaisi alan kohtuullisen tukemisen oman budjettinsa kautta, hän kommentoi.

Toiseksi Salla esittää, että alue- ja sosiaalisen kehityksen tuissa eli koheesiorahoissa siirryttäisiin yhä enemmän lainaperusteisten EU-rahastojen käyttöön ja suunnattaisiin tukiin varattuja rajoja varoja tuotekehitykseen ja tutkimukseen.

–Tämän tulisi olla yksi unionin budjetin kulmakivistä, hän sanoo.

RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvalds vaati hiljattain Sallan tavoin EU:n koheesio- ja maatalouspolitiikan uudistamista. Torvaldsin mielestä ongelmissa kamppaileva Etelä-Italia osoittaa, että EU:n rakennerahastot eivät toimi. Hänen mielestään Brexit antaa ”loistavan mahdollisuuden korjata EU-budjetin vinoutumia”.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula huomautti vastauksessaan Torvaldsille, että budjettileikkaukset veisivät rakennerahastotuet ensimmäiseksi rikkaammilta jäsenvaltiolta, myös Suomelta.

–Tämä olisi monille suomalaisille toimijoille suuri menetys: koheesiopolitiikka on EU:n merkittävin investointiväline, jonka kautta paitsi kavennetaan alueiden välisiä eroja myös tuetaan ilmasto- ja ympäristötoimia, tutkimusta ja innovointia sekä rajat ylittäviä eurooppalaisia liikennehankkeita, Markkula sanoi.

Lue tarkemmin: EU:sta huomio tuet haukkuneelle mepille: ”Suomelta leikattaisiin ensimmäisenä”

Eurooppa-ministeri, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho puolestaan on esittänyt koko koheesiorahoituksen lopettamista ja muuttamista kansalliseksi. Hän myös lakkauttaisi alueiden komitean.

Lue lisää: Eurooppaministeri kritisoi hallitusta ja vaatii EU-tuen poistoa – ”Suomelle käsittämättömän kallis”

EU:n koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta, sekä energiaan tai liikenteeseen liittyviä hankkeita. Maatalous- ja koheesiopolitiikan osuus on kaksi kolmasosaa EU:n budjetista.

”Istumme maailman valtapeleissä vaihtopenkillä”

Aura Salla listaa lisäksi neljä asiaa, joihin verovaroja unionin budjetista tulisi hänen mielestään käyttää.

–Ensiksikin varoja on suunnattava yhä enemmän uusien teknologioiden kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä eurooppalaisen kilpailukyvyn että turvallisuuden parantamiseksi. Tekoäly on tällä hetkellä kaikkien huulilla, mutta syvällinen ymmärrys sen uhkista ja mahdollisuuksista on vielä harvojen herkkua. Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä käyvät vaarallista kilpaa siitä, kenen tuottamasta teknologiasta kehittyy maailman tuhoisin valttikortti tulevaisuuden taistelukentillä, hän huomauttaa.

Toiseksi Sallan mukaan tarvitaan lisää investointeja kestävien energiaratkaisujen kehittämiseen, viemiseen markkinoille ja muihin ilmastonmuutosta hidastaviin toimiin.

–Jätteelle ei ole enää sijaa tämän päivän yhteiskunnassa. Tavoitteena tulee olla tuotteiden elinkaaren täydellinen ympyrä, jossa mietitään suunnittelusta lähtien, miten nytkin päälläsi oleva vaate ja käsissäsi oleva tekninen laite päätyvät viimeistä osaa myöten uusiokäyttöön tai viimeiselle leposijalleen luontoa rasittamatta, hän sanoo.

Kolmanneksi Salla listaa, että kohtuullisen suotuisa taloustilanne on hyödynnettävä varautumalla tuleviin finanssikriiseihin viemällä loppuun talous- ja rahaliitto EMU:n piirissä pitkään työn alla olleet varautumismekanismit. Vakaa finanssijärjestelmä ja terveet talouden rakenteet ovat hänen mukaansa parhaita takeita sille, ettei hätärahoitusratkaisuja jouduta koskaan käyttämään edellyttäen, että vaadittavat uudistukset on tehty hyvän sään aikana.

Neljänneksi hän sanoo, että Euroopan on korkea aika tunnustaa tosiasiat oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen uskottavuutemme suhteen.

–Istumme maailman valtapeleissä vaihtopenkillä. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen turvallisuuden ja puolustuksen alalla on suunnattava enemmän yhteisiä varoja. Turvallisuuspolitiikkaan lukeutuvat myös rajaturvallisuuden resurssien ja puolustuskaluston liikkuvuuden haasteet, jotka ovat meille Euroopassa yhteisiä. Tähän pätee sama sääntö kuin taloyhtiön yhteisen aidan rakentamiseen: jos yksi veräjä jää salpaamatta, ovat turvalukot lopuissa asunnoista yhtä hyödyllisiä kuin merivoimat ilman uskottavaa laivastoa, Salla kommentoi.

