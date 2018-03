Entinen Helsingin ylipormestari avautuu sotesta: ”Olisiko annettava nimeksi Sipilän simputus?”

Helsingin ylipormestarina pitkään toiminut, nyt eläkkeellä oleva kokoomusveteraani Raimo Ilaskivi kommentoi sote-uudistusta ja helsinkiläisten kansanedustajien toimintaa suorin sanoin.

–Mistä siis on kysymys, kun valtakunnallista linjaa, taas kerran Helsinkiä rokottavaa, vetää itse pääministeri? Olisiko siis tällä kerralla annettava nimeksi ”Sipilän simputus?”, Ilaskivi lataa IL-blogissaan.

Ilaskiven mukaan sote-uudistukseen alkaa nyt liittyä myös poliittinen realismi.

–Kuinka äänestävät pääkaupunkiseudun kansanedustajat, erityisesti hallituspuolueisiin kuuluvat? Saako hallitus taakseen enemmistöt, joitten avulla Soten kokonaispaketti maakuntahallintoineen ja valinnanvapauksineen ajetaan läpi, hän pohtii.

Ilaskiven mielestä on syytä miettiä, ketä kansanedustaja itse asiassa edustaa: onko hän valtakunnallisia etuja valvova, vai oman äänestäjäkuntansa puolesta toimiva päättäjä.

–Hallitustaholla korostetaan tietenkin ensimmäistä näkökohtaa. Mielellään viitataan myös ns. ryhmäkuriin, joka sitoisi eri mieltä olevatkin oman ryhmänsä enemmistön mielipiteeseen. Mutta mitä sanookaan asiasta Suomen perustuslaki, sen 29 pykälä? Kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta, hän on velvollinen noudattamaan perustuslakia eivätkä häntä sido muut määräykset.

Hän linjaa, että pääkaupunkiseudun kansaedustajilla on sekä oikeus että velvollisuus toimia sen mukaan, mitä oikeana pitävät ryhmäkurista välittämättä.

–Kiistatta tästä syntyy jännitettä ainakin kokoomuksen puheenjohtajan ja Helsingin kokoomuspäättäjien välille. Mutta toivottavaa on, että tällöin asiat riitelevät, eivät henkilöt, Ilaskivi kommentoi.

Hän miettii blogissaan myös, mitä tapahtuu, jos sote kaatuu.

–Ja mitä nimenomaan kokoomus voittaa tässä kaupankäynnissä? Keskusta kyllä saa maakunnat uusine hallintoportaineen, mahdollisine kolmansine verotusasteineen ja virkapaikkoineen, mutta jääkö kokoomuksen saaliiksi lähinnä se, että yksityinen, osin ulkomaisessa omistuksessa oleva terveystalojen verkko saa uutta asiakaskuntaa ja pääsee käsiksi entistä mittavampaan verovarojen virtaan?

Ilaskivi summaa, että nykytietojen valossa sote on ainakin osin hyppy tuntemattomaan erityisesti kustannusvaikutuksia ajatellen.

–Helsinkiläisenä veronmaksajana toivon, että valitsemani kansanedustaja muistaa myös lausahduksen yhteenkuuluvaisuudesta ja minun etujeni valvomisesta, asettuisi pormestarikapinaa tukemaan, hän päättää.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.)sekä apulaispormestarit Sanna Vesikansa (kok.), Pia Pakarinen (kok.), Anni Sinnemäki (vihr.) ja Nasima Razmyar (sd.) sanoivat Helsingin Sanomille lauantaina, koko sote- ja maakuntauudistus pitäisi peruuttaa.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina virkamiesten lausuntoa, jonka mukaan sote-uudistusta ei ole perusteltua toteuttaa. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan huhtikuussa.

Jan Vapaavuori on toistuvasti moittinut etenkin maakuntamallia kelvottomaksi. Näkyvässä kriitikon roolissa on ollut myös kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki. Myös Uudenmaan maakuntavaltuuston julkinen vastalause on herättänyt huomiota.

