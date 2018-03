Hallitusriveistä vastaus Erkki Tuomiojalle: ”Haluaako SDP tehdä Suomesta moraalittoman sivustakatsojan?”

Hallituspuolue Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ihmettelee oppositiopuolue SDP:n konkarin Erkki Tuomiojan kannanottoa Suomen päätökseen karkottaa yksi venäläisdiplomaatti solidaarisuuden osoituksena Britannialle.

Tuomioja arvosteli Suomen päätöstä, jonka tueksi ei hänen mukaansa ole esitetty riittävää näyttöä. Britannia ja länsivallat syyttävät Venäjää Salisburyn hermomyrkkyiskusta pohjaten epäilyt muun muassa Venäjän historiaan vastaavissa teoissa sekä myrkyn venäläisperäisyyteen.

– Niillä tiedoilla jota minulla nyt on, en olisi tähän päätökseen ryhtynyt ja toivon että hallitukselle on enemmän tätä päätöstä perustelevaa tietoa. Vahvojenkin epäilyjen ja yhteistyövaatimusten kohdistaminen Venäjään on täysin paikallaan, mutta toimien pitäisi oikeusvaltiossa perustua riittäviin näyttöihin eikä vain epäilyihin. Emmehän me halua laskea oikeusstandardejamme samalle tasolle kuin Venäjällä, Tuomioja kirjoittaa sosiaalisessa mediassa maanantaina.

Hänen mukaansa presidentti Sauli Niinistön puheet vuoropuhelun tärkeydestä eivät ole linjassa karkotusoperaation kanssa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Simon Elo ihmettelee, edustaako samaisessa valiokunnassa istuva Tuomioja SDP:n linjaa asiassa.

– Karkotuspäätökset kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan ja Britannian pääministeri Theresa May on antanut Eurooppa-neuvostossa lisätodisteita Venäjän osallisuudesta. Mitä muuta Erkki Tuomioja oikein vaatii Suomen päätöksenteon pohjaksi, Elo kysyy tiedotteessaan.

– Herää kysymys, että edustaako Tuomiojan näkemys demarien virallista ulkopoliittista linjaa. Ruotsissa pääoppositiopuolue moderaatit tukee Ruotsin karkotuspäätöstä, Elo jatkaa.

Elon mukaan ”Suomi on osa länttä ja puolustamme länsimaista oikeusvaltiota”.

– On oikein että Suomi on mukana yhteisessä eurooppalaisessa ratkaisussa. Haluavatko demarit tehdä Suomesta moraalittoman sivustakatsojan. Mitä mieltä on Antti Rinne, Elo kyselee.

