Kiusaamispalautteen määrä yllätti kansanedustajan: ”Hämmästyin ja samanaikaisesti järkytyin”

Kansanedustaja Ritva Elomaan (ps.) mielestä koulukiusaamiseen on puututtava uusin lääkkein. Hän korostaa, että vaikka koulukiusaaminen on tilastojen valossa 2000-luvulla vähentynyt, se on yhä mittava yhteiskunnallinen ongelma.

Elomaa pyysi koulukiusaamiseen liittyen yhteydenottoja Facebookissa ja kertoo, että saman tien puhelin alkoi soida ja viestejä tulvia. Palautteen määrä oli Elomaan mukaan valtaisa.

–Hämmästyin ja samanaikaisesti järkytyin siitä, kuinka paljon yhteydenottoja tuli todella lyhyessä ajassa. Kiusaamistarinat olivat toinen toistaan kamalampaa kuultavaa. Sellaisia asioita ei kenenkään pitäisi suomalaisissa kouluissa joutua kohtaamaan, hän kertoo

Elomaan mukaan valtion pitää tukea kuntia kaikin mahdollisin keinoin taistelussa koulukiusaamista vastaan.

–Opettajilla on usein täysi työ päätehtävänsä toteuttamisessa ja kiusaamiseen ei välttämättä kyetä puuttumaan tarpeeksi tehokkaasti. Kunnissa kyllä pyritään aktiivisesti miettimään ratkaisuja koulukiusaamiseen ja monet koulut ovat mukana esimerkiksi KiVa Koulu –ohjelmassa. Erilaisten projektien ja ohjelmien lisäksi tarvitaan konkreettista tukea kiusaamistapausten ratkomiseen ja koulun ulkopuolinen koulurauha-asiamies toisi apua juuri tähän.

Hän kerää parhaillaan yli puoluerajojen kansanedustajien allekirjoituksia lakialoitteeseen, jossa hän ehdottaa koulurauha-asiamiehen nimeämistä jokaiseen kuntaan.

Koulurauha-asiamiehen tehtävä olisi Elomaan mukaan neuvoa kouluja koulurauhaan tai kiusaamiseen liittyvissä asioissa sekä ratkoa kiusaamistapauksia ulkopuolisena asiantuntijana. Lisäksi koulurauha-asiamies seuraisi koulurauhan toteutumista sekä laatisi kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle vuosittain kertomuksen koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä toisi esille mahdolliset kehitysehdotukset.

–Koulurauha-asiamies ratkoisi vaikeita kiusaamistapauksia ja helpottaisi näin myös opettajien työtaakkaa. Kiusaaminen on saatava loppumaan ja sillä selvä, Elomaa päättää.