Suomalaistutkijat karkotuspäätöksestä: ”Siksi oli oikein reagoida nyt”

Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka ja Suomen ulkoasiainhallinnossa työskennellyt kokenut diplomaatti, Suomen ja Neuvostoliiton suhteita hyvin kriittisesti tutkinut tohtori Jukka Seppinen pitävät Suomen päätöstä yhden venäläisdiplomaatin karkottamisesta Salisburyn hermomyrkkyiskun vuoksi oikeana.

–Suomi (presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä) teki oikean päätöksen yhteistyössä lähialueen maiden kanssa. Koordinointi Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa osui kohdalleen, Seppinen toteaa ykskantaan Puheenvuoron blogissaan.

Muun muassa entinen ulkoministeri, SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja sekä perussuomalaisten Tom Packalén ja Laura Huhtasaari olisivat kaivanneet pitävämpiä julkisia todisteita Suomen karkotuspäätöksen taakse.

Britannia ei ole tuonut julkisuuteen kiistatonta näyttöä siitä, että juuri Venäjä olisi venäläisen ex-agentin murhayrityksen takana. Juha Sipilä sanoi kuitenkin omassa tiedostustilaisuudessaan maanantaina, että Britannian pääministeri Theresa May esitti Eurooppa-neuvoston kokouksessa viime viikon lopulla uusia todisteita siitä, että Venäjä on hermomyrkkyiskun tekijä.

Jukka Tarkka toteaa, että tietenkin olisi oikein reagoida ”Venäjän myrkkyyn” vasta sitten kun tapahtumista olisi länsimaisen tason mukainen juridinen näyttö. Hän on kuitenkin Seppisen tavoin sitä mieltä, että Suomi teki oikein reagoidessaan heti.

–Kreml ei ole raastuvanoikeus. Ja jos vaikka olisikin, (Venäjän presidentti Vladimir) Putin jatkaisi syytetyn aitiossa juuri niin kuin ennen sinne joutumistaan. Kiistäisi kaiken, vaikka näyttö olisi mitä. Siksi oli oikein reagoida nyt eikä parin vuoden päästä, kun joku kansainvälinen tuomioistuin ehkä pystyy antamaan päätöksen, Tarkka toteaa blogisivustollaan ja Facebookissa julkaisemassaan kommentissa.

Hänen mukaansa nyt nähty toimintapa on ”historiassa ihan tavallista”.

–Koska Putin kiistää aina kaiken, oikeudesta tulisi nahkapäätös. Tilanne olisi paljon jahkaamisen jälkeen palannut samaksi kuin nyt. Oli parempi toimia heti kuin myöhemmin. Tämä on historiassa ihan tavallista. Juridisesti pätevää totuutta ei ole, mutta kaikki tietävät ja ymmärtävät, mitä on tapahtunut, hän sanoo.

Jukka Seppisen mukaan Suomi vahvisti karkotuspäätöksellään asemaansa ”oikeana länsimaana”.

–Jos karkotettu on Venäjän tiedusteluresidentti Suomessa, niin sitä parempi, hän toteaa.

Seppisen mielestä myös karkotustoimen mitoitus, eli yhden diplomaatin karkotus, osui oikeaan.

–Kokenut vakoilijoiden karkottaja Ruotsi ehkä kokee yhden karkotetun politiikkaa alakanttimaiseksi, mutta lisäsolidaarisuus tulee mukautumisesta minimiin, eli yhteen karkotukseen Venäjän rajanaapureiden kanssa. Yksi on tietenkin alin mahdollinen, sivistysmaat eivät karkota puolikkaita vakoilijoita. Ilahduttavaa on linjakkuus Viron ja Latvian kanssa. Kolme on ymmärrettävä luku pienelle Liettualle.

Hän uskoo, että länsimaiden yhteinen karkotusoperaatio vaikuttaa Venäjän kykyyn vaikuttaa poliittisiin prosesseihin muissa maissa.

–Mitä todennäköisimmin ja toivottavasti karkotettavat diplomaatit eivät ole Venäjän ulkoministeriön perusdiplomaatteja, vaan peiteviroissa olevia vakoilijoita, joiden tehtävänä on laittomin keinoin horjuttaa läntisten demokratioiden vakautta. Niinpä maailmanlaajuinen karkotus, kohdistuessaan oikein tiedustelun avainhenkilöihin, epäilemättä heikentää Venäjän operatiivista kykyä vaikuttaa poliittisiin prosesseihin parlamentaarisissa demokraattisissa maissa.

Seppinen korostaa samalla, että vuoropuhelua Venäjän kanssa tulee jatkaa.

–Toivon järkeviä suhteita Venäjän kanssa. Dialogia tulee jatkaa.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti maanantaina, että vuoropuhelun jatkuminen Venäjän kanssa on nyt entistäkin tärkeämpää.

–On syytä keskittää aika paljon voimia nyt siihen, että tuo repeävä kuilu lännen ja Venäjän välillä alkaisi asettua toiseen asentoon. Nyt mentiin aika pitkälle huonompaan suuntaan tuon kemiallisen aseen käytön vuoksi, hän totesi tiedotustilaisuudessaan.

