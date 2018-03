EU ottaa uuden askeleen kohti puolustusunionia: ”Ainoa tapa tehokkaaseen toimintaan tämän päivän maailmassa”

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat esittäneet toimintasuunnitelman sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Komission mukaan EU etenee näillä toimilla kohti puolustusunionia.

Toimintasuunnitelmassa määritellään joukko operatiivisia toimia, joilla pyritään puuttumaan sotilaallista liikkuvuutta haittaaviin esteisiin. Komission mukaan sotilasjoukkojen ja -varustusten liikkumisen helpottaminen on olennaisen tärkeää Euroopan kansalaisten turvallisuuden kannalta.

–Helpottamalla sotilaallista liikkuvuutta EU:ssa voimme ehkäistä kriisejä tehokkaammin, tehostaa operaatioitamme ja reagoida nopeammin, kun haasteita kohdataan. Se on uusi askel yhteistyön syventämisessä EU:n tasolla, muun muassa osana hiljattain käynnistettyä pysyvää rakenteellista yhteistyötä. Se on uusi askel myös yhteistyössä, jotka teemme kumppaneidemme, ennen muuta Naton kanssa. EU:lle yhteistyö on ainoa tapa tehokkaaseen toimintaan tämän päivän maailmassa, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja ja komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini kommentoi.

Liikenteestä vastaavan komissaarin Violeta Bulcin mukaan tavoitteena on hyödyntää liikenneverkkoa paremmin ja varmistaa, että sotilaalliset tarpeet otetaan huomioon infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa.

–Tämä merkitsee julkisten varojen tehokkaampaa käyttöä ja paremmin varusteltua liikenneverkkoa, joka takaa nopean ja saumattoman liikkuvuuden koko mantereen alueella. Tämä parantaa EU:n yhteistä turvallisuutta, hän sanoo.

Toimenpidesuunnitelman mukaan Euroopan ulkosuhdehallinto ja EU:n sotilasesikunta laativat EU:n ja sen jäsenvaltioiden tarpeita vastaavat sotilaalliset vaatimukset. Näihin vaatimuksiin sisältyy myös sotilaallisessa liikkuvuudessa tarvittava infrastruktuuri.

Lisäksi komissio on määrä vuoteen 2019 mennessä määritellä sotilaallisiin kuljetuksiin soveltuvat Euroopan laajuisen liikenneverkon osat sekä nykyiseen infrastruktuuriin tarvittavat parannukset. Hankkeista laaditaan prioriteettiluettelo.

Komissio tarkastelee myös vaihtoehtoja sotilasoperaatioihin liittyvien tullimuodollisuuksien selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja arvioi tarvetta yhdenmukaistaa vaarallisten aineiden sotilaskuljetuksiin sovellettavia sääntöjä.