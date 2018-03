”Näyttää leikkaukselta, toimii kuin leikkaus, ei ole leikkaus” – Aktiivimallin luvut nostivat esiin Sipilän lupauksen

– Ansiosidonnaista tässä ei leikata, vakuutti pääministeri Juha Sipilä (kesk.) syksyllä 2016.

Sipilä kertoi tuolloin, että hallitus edistää niin sanotun työllisyystyöryhmän muistion pohjalta työttömyysturvan aktiivimallia. Pääministeri vakuutti, että aktiivimalli tehdään rikkomatta kilpailukykysopimuksen lupausta, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei leikata.

Sipilän lupaus nousi esiin jälleen tänään, kun kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen aktiivimallin seurauksista saatiin ensitietoja. Kelan ennakkotietojen mukaan aktiivimalli leikkaisi työttömyysturvaa jopa puolelta työttömistä.

Keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii Twitter-viesteissään hallitusta perumaan aktiivimallin. Hänen tulkintansa mukaan Kelan luvut osoittavat, että aktiivimallin teho työllistymiseen on vaatimaton. Vajaa puolet työttömistä oli ensitietojen mukaan ”aktivoitunut”. Heistä kaikki eivät ole työllistyneet, koska aktiivisuusehdon voi täyttää myös osallistumalla TE-palveluihin.

– Toimeentuloa se leikkaa tehokkaasti. Siksi toimeenpano keskeytettävä, Eloranta kirjoittaa.

Hän piikittelee hallitusta Sipilän vanhasta lupauksesta.

– Näyttää leikkaukselta, toimii kuin leikkaus, ei ole leikkaus, Eloranta kuvaa hallituksen sanomaa.

– Jos tunnustavat sen olevan leikkaus niin silloin tunnustavat rikkovansa kikyä. Kun kaiken kieltää niin mihinkään ei ole syyllinen, hän jatkaa.

Väitetystä kikyn rikkomisesta keskusteltiin myös alkuvuodesta. Uusi Suomi kertoi tuolloin mistä kiistassa on kyse. Pääministeri Sipilän mukaan aktiivimalli ei ”missään tapauksessa ole kilpailukykysopimuksen vastainen”. Kiisteltyä kohtaa ansiosidonnaisen leikkauksista ei ole suoraan kirjattu kiky-sopimukseen, vaan kyse on viittauksesta hallitusohjelman ehdollisiin lisäleikkauksiin. Ne luvattiin jättää tekemättä, jos kiky-sopimus syntyy, ja niihin sisältää myös 120 miljoonan euron leikkaus työttömyysturvaan.

Kilpailukykysopimuksen johdannossa lukee, että ”työmarkkinajärjestöt edellyttävät, että hallitus peruuttaa hallitusohjelmassa mainitut yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtona olevat 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset”. Työttömyysturvan 120 miljoonan euron leikkaus ei suoraan toteudu aktiivimallissa, ja täten hallitus ei katso tekevänsä tätä leikkausta. Kuitenkin aktiivimallin valmistelussa on arvioitu, että aktiivimalli säästää enimmillään noin 70 miljoonaa euroa ansioturvamenoista. Lue tarkemmin: Juha Sipilä: SAK on ”todella suuri pettymys” – Aktiivimalli-riitelyssä on kyse tästä