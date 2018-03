Oppositio vaatii Juha Sipilän (kesk.) hallitusta perumaan aktiivimallin, joka Kelan ennakkotietojen mukaan olisi leikkaamassa työttömyysturvaa jopa puolelta peruspäivärahan tai työmarkkinatuen saajista. Vajaan viiden prosentin leikkaus etuuteen koskisi noin 100 000 työtöntä, jos lukema osoittautuu lopulliseksi. Ennakkotiedoista uutisoi keskiviikkona Aamulehti.

–Hallitus on aikaisemmin luvannut, että aktiivimallin mahdolliset epäkohdat ja ongelmat korjataan. Jos yli puolet Kelan etuuksia saavista joutuvat leikkurin kohteeksi on selvää, että malli itsessään ei toimi. Suoraselkäisintä hallitukselta on perua koko aktiivimalli, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson sanoo.

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö kuvailee Kelan julkistamia tietoja murskaaviksi.

–Noin 116 000 ihmistä menettää Kelan etuuksistaan eli perusturvastaan lähes 5 prosenttia ensi kuun alusta aktiivimallin seurauksena. Köyhyys ja toimeentuloloukut syvenevät. Tulos on murskaava. Keikkatöitä ja kurssitusta ei ole monille tarjolla, vaikka halua olisi. Aktiivimalli kumottava, hän vaatii.

SDP:n kansanedustaja, entinen työministeri Tarja Filatov arvioi, ettei hallitus ole panostanut aktiivitoimien määrään, vaikka uudistus edellyttää työttömiltä aktiivitoimiin osallistumista.

–Hallituksen puolelta kyseessä on passiivimalli, joka leikkaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien etuutta ja lisää toimeentulotukimenoja, hän kuittaa blogissaan.

Filatovin mukaan pitkäaikaistyötön joutuu auttamatta turvautumaan toimeentulotukeen ja aktiivimalli pahentaa hänen tilannettaan. Hän huomauttaa, että toimeentulotuki on työhön kannustamisen näkökulmasta pahin loukku.

–Hallituksen on korjattava laissa olevat valuviat, Filatov vaatii.

Filatov listaa kiireellisimpiä korjauksia: ensin työttömän pitää päästä työkyvyn arviointiin ja velvoitteet asettaa työkykyä vastaaviksi. Osatyökykyisten tai työkyvyttömien kohdalla on turvattava henkilökohtainen palvelu, jossa kartoitetaan työnsaannin esteet ja tarjotaan apua. Jos työkyvyssä on isoja ongelmia on tarjottava aktiivitoimia: valmennusta, kuntoutusta ja työkykyä parantavia toimia.

Lisäksi terveyden ylläpitoon tai parantumiseen liittyvät toimet on Filatovin mukaan laskettava aktiivitoimiksi. Jos työkyky on menetetty, työttömän on saatava apua työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi.

–Aktiivitoimien kirjoa on laajennettava. Osallistuminen kansalaisopiston kurssille tai vapaaehtoistyöhön tulee rinnastaa sovituin reunaehdoin kuntouttavaan työtoimintaan niiden työttömien kohdalla, jotka eivät tarvitse ammattiapua kunnossa pysyäkseen, Filatov linjaa.

Myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaati tänään aktiivimallin perumista.

Työministeri Jari Lindström (sin.) sanoi aikaisemmin tänään Talouselämälle, että aktiivimallin suunta näyttää oikealta, mutta alueelliseen eriarvoisuuteen on puututtava.

