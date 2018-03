Pääsiäisestä tulossa tavallista kylmempi – pakkasta jopa 15 astetta

Ilmatieteen laitoksen mukaan tavanomaista kylmempi sää jatkuu Suomessa pääsiäisen yli.

Ilmatieteen laitoksen keskiviikkona laatiman ennusteen mukaan lumisateet jäävät aluksi vähäisiksi koko maassa. Maan pohjoisosassa on ajoittain pilvisempää ja tuulisempaa, ja heikkoja lumikuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja keskiosissa tuuli on enimmäkseen heikkoa ja laajoilla alueilla on verraten selkeää sekä

poutaista.



Maan etelä- ja keskiosissa on etenkin yöaikaan kylmää, pakkasta on laajoilla alueilla 10–15 astetta. Pohjoisessa yölämpötiloihin vaikuttavat tuulisuus ja ajoittain pilvisyys, ja lämpötilat vaihtelevat -10 asteen molemmin puolin. Ensimmäisenä pääsiäispäivänä korkeapaine vahvistuu pohjoiseen, jolloin yöt kylmenevät myös pohjoisessa. Päivän ylimmät lämpötilat ovat +3 ja -2 asteen välillä, maan pohjoisosassa pääosin +1 ja -5 asteen välillä.



Ensimmäisen pääsiäispäivän jälkipuolella voimakastuulinen matalapaine lumisateineen lähestyy Suomea etelästä ja saattaa vaikuttaa erityisesti maan etelä- ja itäosan ajokeliin.

Pääsiäistä vietetään tänä vuonna melko varhain, maalis- ja huhtikuun vaihteessa. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan varhaisten pääsiäisten aikoihin päivälämpötilat kohoavat maan eteläosassa tyypillisesti noin +5 asteeseen, Lapissa jäädään nollan tuntumaan tai hieman pakkaselle. Öisin on tyypillisesti etelässä pikkupakkasta, kun taas Lapissa pakkasta on tavanomaisesti yli 10 astetta.

Ilmatieteen laitos muistuttaa, että maaliskuun loppu voi tilastojen valossa olla vielä varsin talvinen – tai sitten kevät voi olla jo pitkällä. Esimerkiksi vuonna 2007 maaliskuun 27. päivä mitattiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla jopa +17,5 astetta.

Vuosi sitten pääsiäistä vietettiin huhtikuun puolessa välissä tavanomaista kylmemmässä säässä. Suomessa vallitsi tuolloin kylmä pohjoisvirtaus ja paikoin tuli heikkoja lumikuuroja. Pitkäperjantain ja pääsiäislauantain aikana maan eteläosassa päivälämpötilat kohosivat hieman nollan yläpuolelle, muualla päivälämpötilat jäivät muutamaan pakkasasteeseen.

Pääsiäissunnuntaina ja -maanantaina lämpötila kohosi yleisesti Lapin keski- ja pohjoisosaa lukuun ottamatta nollan tuntumaan tai sen yläpuolelle. Yölämpötilat vaihtelivat maan eteläosan -5 asteesta maan pohjoisosan -15 asteeseen.