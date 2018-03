Kokoomuksen kansanedustaja pettyi mediatietoihin yritystukiesityksestä: “Loukkaus kansalaisia kohtaan”

Useat mediat kertoivat torstaina saaneensa haltuunsa alustavan raportin parlamentaarisen yritystukityöryhmän ehdotuksesta. Esitys leikattavista yritystuista on jäämässä niin pieneksi, että poliitikon elämän kompromisseihin totutellut kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ei jaksanut peitellä pettymystään.

Yritystukien kokonaismäärä on noin neljä miljardia euroa, ja mediatietojen mukaan työryhmä olisi päätymässä esittämään 60 miljoonan euron leikkauksia.

– Politiikassa on pakko tottua pienenpieniin askeliin ja iloita pikkiriikkisestäkin edistyksestä - mutta 60 miljoonaa on jo vähäpätöisyydessään loukkaus valistunutta kansalaista kohtaan. Tukia on siis yli 4 mrd, valtaosa turhaa tai vahingollista, ekonomisti Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

Yritystukien leikkaamisesta on puhuttu pitkään. Parlamentaarista työryhmää johtava keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen toi kuitenkin jo aiemmin julki vastahakoisuutensa tehtävää kohtaan, eikä työryhmään ole kohdistunut suuria odotuksia.

MTV, Suomen Kuvalehti ja Yle kertoivat kaikki torstaina, että työryhmä olisi alustavan raporttinsa mukaan löytämässä yritystuista vain 60 miljoonan euron säästöt valtiontalouteen. Työryhmän lopullisesta esityksestä on tarkoitus päättää ensi viikolla.