Raivo repesi yritystukiväännössä – Mauri Pekkarinen: ”Haastan milloin tahansa mittelöön”

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä on saanut osakseen murskaavaa arvostelua sen jälkeen, kun useat mediat kertoivat torstaina saaneensa haltuunsa alustavan raportin parlamentaarisen yritystukityöryhmän ehdotuksesta.

Yritystukien kokonaismäärä on noin neljä miljardia euroa, ja mediatietojen mukaan työryhmä olisi päätymässä esittämään 60 miljoonan euron leikkauksia. 60 miljoonan luvulla ei kuitenkaan ole vielä saatu vahvistusta. Muun muassa työryhmässä istuva vihreiden Emma Kari sanoo, ettei halua tässä vaiheessa kommentoida työryhmän ehdotuksia.

Kari arvosteli työryhmän kokoonpanoa perjantaina.

– Keiden kanssa poliitikot kyseisessä ryhmässä tukien karsimista pohtivat? Ryhmässä on jäsenenä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n edustaja, Metsäteollisuus ry:n edustaja, Suomen Yrittäjien edustaja ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n edustaja. Ihan mukavia ihmisiä kaikki ei siinä mitään, mutta yritystukien leikkaamista pohtivassa työryhmässä istuvat siis Suomen suurimpien tukiensaajien edustajat, hän sanoi.

–Suomi on pieni maa, jossa yritysmaailmassa ja politiikassa valtaa käyttävät tuntevat kaikki toisensa. Siksi lobbareille ja lobbaukselle on tehtävä tiukat säännöt. Ainakaan elinkeinoelämän lobbareiden ei tulisi istua päättämässä omista miljardiluokan tuistaan, Kari jatkoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on arvioinut, että jos leikkaus todella on vain 60 miljoonaa euroa, se on vähäpätöisyydessään loukkaus valistunutta kansalaista kohtaan.

Samaa mieltä on Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna, jonka mukaan ryhmän puheenjohtajalla, kansanedustaja Mauri Pekkarisella (kesk.) on peiliin katsomisen paikka.

Pekkarinen on tulistunut Paunan kommentista.

– Kun olet tuollaisessa tehtävässä, olisi luullut, että ensin odotat, mitä esitetään ja haukkuisit sitten. Haastan sinut milloin tahansa mittelöön yritystuista ja mieluusti niin, että taustasi edustajat ovat, hän vastaa Paunalle Twitterissä.

Pauna vastaa haasteeseen ehdottamalla keskustelua myös kaupungistumisesta, aluetuista, maataloustuista ja asumistuista.

–Tuon mielelläni mukaan markkinaehtoisen kv-sidonnaisen rahoituksen näkökulman, hän vastaa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolestaan lyttäsi yritystukityöryhmän torstaina ”täydelliseksi pannukakuksi”.

–Täydellinen pannukakku. Hallituksen valikoiva talouskuri näkyy koulutuksessa ja ihmisten perusturvaan tehtävissä leikkauksissa, mutta ei omien sidosryhmien miljardeissa. Tässä on kyse arvovalinnoista. Kaverikapitalismi elää ja voi hyvin keskustan ja kokoomuksen Suomessa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kertoi jo aikaisemmin viikolla aikovansa jättää eriävän mielipiteen parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä.

