Jussi Halla-aho vastaa some-ryöpytykseen joutuneelle ylikomisariolle: ”Voidaan kysyä, mikä murentaa poliisin arvovaltaa”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvostelee muun muassa poliiseja siitä, ettei heidän poliittisia kantojaan saisi arvostella.

Halla-aho suuntaa kommenttinsa erityisesti Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksen johtajalle ylikomisario Jussi Huhtelalle. Huhtela kertoi perjantaina Ilta-Sanomille joutuneensa some-ryöpytyksen kohteeksi viime vuonna sen jälkeen, kun Halla-aho oli nostanut hänen maahanmuuttoaiheisen twiittinsä esiin Facebook-sivullaan.

–Some on nykypäivänä mukana hyvässä ja pahassa. Maalittamisissa on tarkoitus saada toiminta näyttämään isommalta kuin se todellisuudessa on, Huhtela kommentoi myös Twitterissä.

Halla-aho vastaa toteamalla, että voidaan kysyä, mikä murentaa poliisin arvovaltaa.

–Ylikomisario Huhtelalla on sitkeästi se ajatus, että poliisi voi esittää virkapuvussa poliittisia näkemyksiä, mutta niitä ei saa arvostella, koska se murentaa poliisin arvovaltaa. Voidaan kysyä, mikä murentaa poliisin arvovaltaa.

Halla-ahon mukaan sama koskee myös tiettyjä muita toimijoita Suomessa.

–Samaa tautia on kyllä liikkeellä mm. ylemmässä virkamieskunnassa, toimittajissa ja tutkijoissa. Kaikki esittävät räikeän poliittisia mielipiteitä ja sitten itkevät, että kriittinen palaute rapauttaa luottamusta virkamiehiin, "laatumediaan" ja tutkijoihin.

