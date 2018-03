”Miten kukaan kehtaa puhua demokratiasta Suomessa?” – Hjallis Harkimolta kova ulostulo päätöksenteosta SS-blogissa

Kokoomuksen kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo ihmettelee suomalaisten päättäjien piirien pienuutta blogissaan Savon Sanomissa.

–Miten kukaan oikein edes kehtaa puhua demokratiasta Suomessa? Sitä olen alkanut miettiä yhä enemmän näinä vuosina, kun olen itse ollut mukana politiikassa. Olen oivaltanut, että järjestelmämme on kaukana demokratiasta – ainakin jos mittapuuna pidetään sitä kuinka suuri osuus kansalaisista on mukana päätöksenteossa. On nimittäin niin, että Suomen päätöksentekijät mahtuvat tilataksiin, hän kirjoittaa.

Harkimon mukaan Suomen poliittista järjestelmää pyörittää todellisuudessa noin prosentti ihmisistä ja 99 prosenttia istuu katsomossa.

–Kun tällä ”promillella” on lisäksi oma (epäselvä) kieli, omat säännöt (vain johto saa päättää asioista) ja melkein voisi sanoa oma uskonto (nykymalli on paras ja ainoa), niin ei ole ihme, että demokratia ei toimi eivätkä ihmiset luota poliitikkoihin tai systeemiin, hän kuittaa.

Harkimo mainitsee yhtenä esimerkkinä kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon viikontakaisen esityksen sosiaaliturvan uudistamisesta.

–Aloin miettiä, että onko meillä edes keskusteltu asiasta. Selvitin asiaa ja kävi ilmi, että tätä kantaa ei ole pohdittu sen paremmin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa. Eli Orpo oli avustajansa kanssa päättänyt, että tämä on kokoomuksen malli. Siis vain nämä kaksi pääsevät siihen päättäjien tilataksiin.

Lue lisää: Petteri Orpo esittää isoa uudistusta sosiaaliturvaan: ”Kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään”

Toinen kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastaa Harkimolle Twitterissä ja toteaa, että Universal Credit -sosiaaliturvaa on vuoden ajan kehitelty eduskuntaryhmän kannustinloukkutyöryhmässä.

–Tämän ja muiden vastaavien ryhmien kokouksiin on kaikilla ryhmän edustajilla vapaa pääsy.