Tutkijalta jäätävä Venäjä-arvio: ”Keinot ovat käyneet yhä häijymmiksi”

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik kuvailee Salisburyn hermomyrkkyiskua jatkoksi Venäjän kovenevien viestien sarjalle.

–Sanoma on mennyt perille – eikä länsi voi antaa siihen myöntyvää vastausta, vaikka Venäjä kuinka huutaa ja häiriköi, hän kommentoi kolumnissaan Kalevassa.

Raikin mukaan lännen tilannekuva on nyt realistisempi ja yhtenäisempi kuin Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014. Hän toteaa samalla, että Venäjän johto on perustellusti päätellyt, että kumppanuutta sille hyväksyttävin ehdoin on turha odottaa, ja alkanut siki panostaa lännen yhtenäisyyden hajottamiseen.

–Keinot ovat käyneet yhä häijymmiksi, kuten hermomyrkyn käyttö osoittaa. Kansainväliset normit ovat alisteisia Venäjän suurvaltapyrkimyksille eivätkä rajoita sen toimia. Rajoitteena toimii kuitenkin lännen selvä sotilaallinen ylivoima – Venäjä välttää ajautumista sotaan Natoa vastaan.

Venäjä on Raikin mukaan yrittänyt saada aikaan läntisen konsensuksen hajoamisen muun muassa sekaantumalla vaaleihin ja tukemalla ääriryhmiä. Hn arvioi Brexitin tehneen Britanniasta heikon lenkin, jota Skripalien myrkytys testasi.

–Eurooppa ja Yhdysvallat vastasivat tähän testiin yllättävän voimakkaasti ja yhtenäisesti. Venäjä sai viestin, että tällaisella toiminnalla on sille itselleen vahingollisia seurauksia, Raik kommentoi.

Hän uskoo Venäjän ja lännen konfliktin jatkuvan vielä vuosia, koska erimielisyydet ovat perustavanlaatuisia.

–Länsi ei pysty muuttamaan Venäjän käsitystä tämän strategisista eduista – eikä toisinpäin.

Raik huomauttaa, että jotkut asiantuntijat – viimeksi Dmitri Trenin helmikuussa ilmestyneessä Carnegie-ajatuspajan paperissa – ovat ehdottaneet osana kompromissia lännen lupausta, ettei Nato enää laajene.

Ehdotus osuu Raikin mukaan Euroopan turvallisuusjärjestyksen ytimeen, sillä se kieltäisi Natoon kuulumattomilta mailta kuten Suomelta oikeuden päättää omista turvallisuusratkaisuistaan.

–Tällainen lupaus heikentäisi Euroopan turvallisuutta, paitsi ehkä Venäjän näkökulmasta, Raik toteaa.

Hän sanoo, että nykytilanteessa länsimaiden pitää vahvistaa resilienssiään eli kykyään selvitä Venäjän vaikutusyrityksistä, jotka voivat Raikin mukaan jatkossakin saada varsin ikäviä muotoja.

